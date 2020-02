HSG-Damen feiern bereits den zehnten Sieg in Folge

Eine Woche vor dem Bezirksliga-Topspiel gegen den Spitzenreiter TuS Lintfort II haben die Damen der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg das Verfolgerduell bei der Zweitvertretung des TSV Bocholt für sich entscheiden können. In einer spannenden Begegnung siegt die Sobotta-Sieben am Ende deutlich mit 24:19.

Für die Gastgeberinnen war es die erste Heimniederlage nach eineinhalb Jahren. Nach 44 Spielminuten hatte es noch 16:16 gestanden, doch dann zeigten die Vereinigten vor allem ihre Qualitäten in der Defensive und setzten sich entscheidend auf 21:16 ab.

„Es war lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe. Trotz Unterzahl sind wir nicht eingeknickt und konnten uns durch eine starke Abwehr sogar absetzen. Das war eine klasse Leistung meiner Mannschaft“, lobte HSG-Coach Sobotta.

Gut gerüstet für das Topspiel

Für die HSG HMI war es der zehnte Sieg in Folge und im Hinblick auf das Topspiel am Samstag gegen den TuS Lintfort II ein enorm wichtiger Erfolg. „Die Mannschaft war von Beginn an fokussiert und hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben die Außenspielerinnen von Bocholt fast komplett aus dem Spiel genommen. So in Bocholt zu gewinnen, ist schon Extraklasse“, zeigte sich der Übungsleiter der Vereinigten begeistert.

HSG HMI: K. Bücker; Schnelting (1), Becker (5), Haves (3), Bruckwilder (2), Müller (2), Eimers, Praest, Roes, Nehling (7), Hövelmann, Helling (2), E. Bücker, A. Bücker (2).