Holger Wieggers bleibt Trainer der Rheingolder Reserve

Emmerich Der Coach betreut auch in der kommenden Saison die Zweitvertretung des Emmericher Traditionsvereins in der Kreisliga C.

Der VfB Rheingold Emmerich vermeldet, dass Holger Wieggers auch in der kommenden Saison die zweite Mannschaft des Vereins trainieren wird. "Wir freuen uns, dass Holger die Zusage für eine weitere Zusammenarbeit gegeben hat", sagt Thorsten Thüß, 2. Vorsitzender des Vereins. Wieggers hatte das Team im Sommer übernommen. Auch der Kader der Reserve wird im Hinblick auf die kommende Spielzeit größtenteils zusammenbleiben. Aktuell liegt die Zweitvertretung des Emmericher Traditionsvereins in der Fußball-Kreisliga C, Gruppe 3, auf dem dritten Platz, konnte in sechs Begegnungen elf Zähler verbuchen.

"Bei der ersten Mannschaft werden die Gespräche bezüglich einer Verlängerung des Trainerduos Nils Handrup/Marco Windt erst im kommenden Jahr geführt", erklärt Thorsten Thüß, der in den ersten Spielen dieser Saison auch noch als Trainer beim VfB Rheingold tätig war, ehe er diesen Job aufgab und im Oktober das Nachfolgerduo installierte, das vor der Corona-Zwangspause beim 4:1-Sieg gegen BW Bienen schon einmal erfolgreich die Verantwortung trug.