Emmerich. Erwartungsgemäß kommen in der Gruppe A der RSV Praest und SV Vrasselt weiter. Deutlich spannender verlaufen dagegen die Spiele in der Gruppe B.

Halbfinals bei Emmericher Stadtmeisterschaften stehen fest

Die Halbfinal-Paarungen der ersten Mannschaften bei den Emmericher Hallenfußball-Stadtmeisterschaften stehen fest. Zunächst wird der RSV Praest am Montag um 19.30 Uhr auf den VfB Rheingold treffen, um kurz nach 20 Uhr kommt es dann zum Duell zwischen dem SV Vrasselt und der DJK Hüthum-Borghees.

Praest gewinnt Bezirksliga-Duell

In der Gruppe A stand gleich zum Auftakt der Titelkämpfe das Bezirksliga-Duell zwischen dem RSV Praest und dem SV Vrasselt auf dem Programm. Die Schwarz-Gelben setzten sich schließlich durch Treffer von Marvin Müller (2), Danny Stein und Maveric Hülsmann mit 4:2 gegen den SVV durch, für den Marcel Flietel zweimal traf. Einen großen Anteil am Praester Erfolg hatte auch Torwart Peter Küpper, der gute Möglichkeiten der Blau-Weißen vereitelte.

Fortuna Elten ist überfordert

Durch den Erfolg des RSV-Praest war die Entscheidung in der Gruppe bereits gefallen, denn C-Ligist Fortuna Elten war in dieser Konstellation überfordert. Gegen Vrasselt (1:8) und Praest (1:11) gab es deutliche Niederlagen für den Underdog.

Mit 600 Zuschauern ausverkauft war die Hansahalle. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

„Wir haben gute Hallenspieler und wollen natürlich auch Stadtmeister werden“, freut sich RSV-Vorsitzender Michael Kühn nach dem optimalen Auftakt seiner Mannschaft auf den zweiten Teil der Titelkämpfe.

Hüthum feiert Auftakterfolg

Deutlich spannender verlief die Gruppe B, in der sich die drei B-Ligisten tummelten. Hier siegte vor 600 Zuschauern in der ausverkauften Hansahalle die DJK Hüthum-Borghees im ersten Match mit 3:0 gegen den VfB Rheingold. Im zweiten Match setzte sich dann die Emmericher Eintracht mit 2:1 gegen die DJK durch, so dass der letzte Vergleich die Entscheidung bringen musste.

Rheingold dreht spät auf

Hier erwischte die Eintracht zunächst den besseren Start und führte schnell mit 1:0, dann aber kamen die Rheingolder langsam aber sicher in Fahrt und drehten das Match. Letztendlich siegten die Schwarz-Weißen noch mit 5:1 und sicherten sich das Ticket für den zweiten Turniertag.

„Bis jetzt ist alles gut verlaufen“, zog SVV-Vorsitzender Ulli van Embden nach Teil eins bei den ersten Mannschaften und den vorherigen Turnieren ein positives Zwischenfazit der Stadtmeisterschaften. „Jetzt freuen wir uns auf den letzten Tag mit hoffentlich weiterhin gutem Hallenfußball“.