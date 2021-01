Gosens ist nach Pokalsieg über Lazio stolz auf Atalanta

Elten Der Eltener Profi lobt nach dem 3:2-Sieg von Bergamo den Teamgeist überschwänglich. Gosens' Scorer-Statistik beeindruckt in Europa.

Nach dem furiosen 3:0-Erfolg beim AC Milan am vergangenen Samstag förderte die Medienabteilung von Atalanta Bergamo stolz eine beeindruckende Statistik zutage. Robin Gosens, der im Lombardei-Derby in Mailand einen Treffer vorbereitet hatte, sei nun der einzige Verteidiger aller europäischen Top-5-Ligen, der seit der Spielzeit 2017/18 mindestens 15 Tore (es sind bislang 18) und 15 Assists (15) erzielt hat. Im Viertelfinale des italienischen Pokalwettbewerbs am Mittwochabend war der Fußballer aus Elten zwar an keinem Treffer direkt beteiligt, zeigte aber auch beim 3:2 (2:2)-Heimerfolg über Lazio Rom eine starke Leistung.

Rote Karte für Palomino

Bergamo war früh durch Berat Djimsiti in Führung gegangen (7.), doch die Gäste drehten den Spieß dank der Tore von Vedat Muriqi (17.) und Francesco Acerbi (34.) um. Ruslan Malinovskyi gelang zügig der Ausgleich (37.). Die rote Karte für José Luis Palomino (54.) warf Bergamo nicht aus der Bahn. In Unterzahl erzielte Aleksey Miranchuk kurz darauf den Siegtreffer (57.). In Minute 67 hätte Duvan Zapata per Foulelfmeter noch erhöhen können, er scheiterte jedoch an Lazio-Keeper Reina. „Das passiert einfach. Den nächsten nimmt er sich wieder und haut ihn rein“, meinte Gosens anschließend. Der Eltener freute sich über eine ganz starke Teamleistung: „Das sind die schönsten Siege. Ich bin sehr stolz auf die Vorstellung. Wir haben verteidigt wie die Löwen, sind in jeden Zweikampf gegangen und haben uns den Sieg deshalb auch verdient“, befand der deutsche Nationalspieler.

Gosens beim Wiedersehen in der Meisterschaft gesperrt

Am Sonntag trifft Atalanta in der Serie A erneut auf Lazio. Robin Gosens muss dann allerdings zusehen. Nach seiner gelben Karte aus der Partie beim AC Milan ist der 26-Jährige für eine Meisterschaftspartie gesperrt.