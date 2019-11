Gegen das Schlusslicht zählt für Vrasselt nur ein Sieg

Die Vrasselter Akteure um Kapitän Marco Buscher gehen am Sonntag als Favorit ins Match gegen Schlusslicht RW Mülheim.

Vrasselt. SV RW Mülheim, Tabellenletzter der Bezirksliga, stellt sich am Sonntag beim SV Vrasselt vor. Beginn auf der Anlage Dreikönige ist um 14.15 Uhr.

Von Platz acht bis 15 beträgt die Differenz in der Bezirksliga gerade einmal zwei Punkte. Mit bislang 20 Zählern belegt der SV Vrasselt momentan den 14. Platz und befindet sich damit nur knapp über dem Strich. Insofern sind drei Zähler am Sonntag (14.15 Uhr) gegen das Schlusslicht SV RW Mülheim bei den Blau-Weißen, die zuletzt mit 0:2 in Friedrichsfeld das Nachsehen hatten, auf der heimischen Anlage fest eingeplant. „Alles andere als die drei Punkte wäre natürlich eine Enttäuschung, wenn man gegen einen Gegner spielt, der bislang erst fünf Punkte geholt hat“, meint dementsprechend SVV-Trainer Sascha Brouwer.