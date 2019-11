Kickboxen wird in der Hansahalle präsentiert.

Kampfsport Emmericher Kickbox-Gala steigt in der Hansahalle

Emmerich. Veranstalter sind am Samstag die Fitboxing-Abteilung der DJK Hüthum-Borghees und der ehemalige niederländische Kickbox-Profi Aaron Loeffen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emmericher Kickbox-Gala steigt in der Hansahalle

Zum ersten Mal veranstaltet die Fitboxing-Abteilung der DJK Hüthum-Borghees gemeinsam mit dem niederländischen Veranstalter und ehemaligen Kickbox-Profi Aaron Loeffen am Samstag, 23. November, eine Kickbox-Gala in der Emmericher Dreifachturnhalle an der Hansastraße.

Rund 120 Kämpferinnen und Kämpfer, die jüngsten Teilnehmer sind gerade einmal vier Jahre alt, werden dort jeweils anderthalb Minuten ihr Können unter Beweis stellen und sich dem Publikum präsentieren.

Fast 40 Demokämpfe

Neben den fast 40 Demo-Kämpfen des hiesigen Nachwuchses, werden am Abend in fünf Klassen die neuen Europameister im Kickboxen ermittelt.

Gekämpft wird in unterschiedlichen Alters- und Gewichtsklassen, daher steht zuerst ab 10 Uhr das öffentliche Wiegen auf dem Programm.

Ab 12 Uhr geht es dann für die Sportlerinnen und Sportler, im Alter von vier bis 30 Jahren, zum Demo-Kampf in den Ring.

Europameister werden ermittelt

Gegen 16.30 Uhr stehen, als Highlight des Tages, gleich fünf Kämpfe um den Europameistertitel im Kickboxen auf dem Programm. Dabei sind die Vertreter aus den Niederlanden bis dato ungeschlagen und gehen als klare Favoriten in ihre dreiminütigen Duelle.

Der Eintritt zu der Veranstaltung am Samstag beträgt zehn Euro, Kinder bis einschließlich zehn Jahre haben freien Eintritt.