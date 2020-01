Emmericher Eintracht-Damen holen den eigenen Ladies-Cup

Am Wochenende veranstalteten die Fußballer von Eintracht Emmerich den Ladies-Cup in der Hansahalle. Im Vorfeld gab es zunächst Probleme, da das Turnier für Freitagabend im Belegungsplan der Halle fehlte. Ein herzliches Dankeschön ging daher an die Basketballer von Basket Emmerich, die daraufhin ihre Trainingszeit anpassten.

Eine halbe Stunde später als geplant starteten die Kreisliga-Damen daher am Freitagabend mit ihrem Turnier. Die FSG Emmerich belegte dabei den dritten Platz. Der SV Walbeck II sicherte sich mit einem 5:4-Sieg über Viktoria Winnekendonk im letzten Spiel den Turniersieg. Im Wechsel mit den Damen wurde auch ein internes Betreuerturnier ausgetragen, das für viel Spaß auf allen Seiten sorgte.

Nachwuchs des MSV Duisburg eine Klasse für sich

Der Auftakt am Samstag gehörte mit den Mädchen U13 dem Nachwuchs. Dabei war der MSV Duisburg eine Klasse für sich, zog mit einem deutlichen Sieg über die JSG Emmerich (9:0) in das Finale ein und setzte sich dort, ebenfalls mit 9:0 gegen GW Lankern durch. Die Mädchen der Eintracht sicherten sich mit einem 8:6-Erfolg im Spiel um Platz drei noch den dritten Rang.

Szene aus dem Damen-Finale zwischen Sieger Eintracht (grün) und dem SV Brünen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Im Anschluss gingen die Herren auf Torejagd. Nach der Gruppenphase war bereits klar, dass der Gastgeber im Finale vertreten sein wird, denn im Halbfinale kam es zum Aufeinandertreffen zweier Teams der Eintracht. Das zweite Team setzte sich am Ende mit 7:2 durch, unterlag dann aber im Finale der SV Hö-Nie II, die sich mit einem knappen 4:3-Sieg den Pokal sicherte. „Es gab keine Zeitstrafen, kein Gemecker aber dafür war hier richtig Party“, freute sich Chris Hempel von der Eintracht über ein gelungenes Herrenturnier, positives Feedback und die ersten Zusagen für das nächste Jahr.

Am Sonntag hatten die Mädchen U15 der JSG Emmerich Grund zur Freude. Der Gastgeber marschierte ohne Niederlage durch das Turnier und holte mit einem 2:0 gegen den Hemdener SV den Turniersieg.

Beim Damen-Turnier im Anschluss war der Gastgeber ebenfalls erfolgreich. Zwar kassierte der Landesligist zum Auftakt eine 3:4-Niederlage gegen den SV Brünen, ebenfalls Landesliga, es blieb aber die einzige Pleite im Turnierverlauf. Im Finale gab es dann die Revanche für die Eintracht, die mit einem 5:3 über Brünen den Turniersieg holte.