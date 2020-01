Emmerich. Sportvereine in Emmerich bekommen wohl mehr Geld. Der Schulausschuss empfahl dem Rat eine Erhöhung und eine Hilfe beim investiven Eigenanteil.

Emmerich: Einvernehmliche Lösung in der Sportförderung

Wenn es in den vergangenen Jahren um städtische Sportfördermittel ging, dann wurde nicht selten ziemlich gestritten in den politischen Gremien. Der Stadtsportbund (SSB) mahnte stets erhöhte Kosten und Sanierungsbedarfe an, die Verwaltung beteuerte, dass man doch viel mache, die Politik zerrieb sich dazwischen. Nach jahrelangen Querelen ist nun endlich ein für alle Seiten zufriedenstellender Weg gefunden worden.

Nachdem die neuen Landes-Richtlinien zur Sportförderung auf dem Tisch lagen, haben sich Stadt, Politik und SSB an einen Tisch gesetzt, um eine Lösung zu erarbeiten, berichtete Bürgermeister Peter Hinze. Ergebnis: In den kommenden drei Jahren wird der allgemeine Zuschuss um 15.000 Euro auf 195.000 Euro erhöht. Wobei die allgemeinen Preissteigerungen per Index berücksichtigt werden.

Prioritätenliste bei den Bedarfen der Vereine einvernehmlich aufgestellt

Ferner erhält der SSB für drei Jahre jeweils 30.000 Euro zweckgebunden zur Unterstützung der Finanzierung der vorgeschriebenen Eigenanteile der Vereine für investive Maßnahmen im Rahmen des Landessportstättenförderprogrammes Moderne Sportstätten 2022, so dass die Vereine nur noch 25 Prozent finanzieren müssen. 50 Prozent werden aus dem Landestopf getragen, 25 Prozent aus der städtischen Förderung.

Den Emmericher Vereinen steht aus diesem Topf 418.570 Euro zu. Der SSB hat bei den Vereinen, die Bedarfe abgefragt, die sich dann aber auf über eine Million Euro summierten. Rüdiger Helmich, Vorsitzender des Stadtsportbundes, gelang es, im Einvernehmen mit den Vereinen Prioritäten zu setzen und die Bedarfsliste auf 700.000 Euro zu drosseln. Um die Lücke zu schließen hilft die erhöhte Sportförderung der Stadt.

Politik lobt den hohen Kommunikationsaufwand

Die Fraktionen bedankten sich für die gute Arbeit. So sagte etwa Andrea Schaffeld, SPD-Fraktionschefin: „Es wurden nicht nur Geldflüsse geregelt. Es wurde ein großes Maß an Kommunikation betrieben. Wir sind mit dem Gefühl einer belastbaren Grundlage da raus gegangen.“

Rüdiger Helmich war mehr als glücklich: „Es ist so ausgegangen, wie sich der Stadtsportbund das gewünscht hat. Die größte Hürde war es, keinen auszuschließen und alle zufrieden zu stellen.“ Peter Hinze unterstrich auch nochmal das „klare Statement für den Sport und das Zeichen für die Ehrenamtler in den Vereinen“, dass Emmerich hier setze. Der Schulausschuss schlug dem Rat einstimmig die genannte Lösung vor.