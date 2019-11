Eintracht schlägt Hüthum mit 3:1 und holt Peter Pätzold

Emmerich. Die Emmericher gewinnen im Kreispokal das Derby gegen den Nachbarn. Am Sonntag geht es mit einem neuen Spieler gegen den PSV Wesel II.

„Das war ein in jeder Hinsicht intensives Spiel, wobei die Stimmung teilweise schon grenzwertig war“, meinte Ralph Urban, Trainer der Emmericher Eintracht, nach dem 3:1 (1:1)-Sieg in der zweiten Kreispokalrunde gegen den Nachbarn aus Hüthum. Nachdem Antonio Gatto die DJK in Führung gebracht hatte (24.), glich Robert Szöcs (31.) sehenswert aus.

Im zweiten Durchgang sorgten dann Treffer von Dennis Zimmermann (60., 83.) für die Entscheidung zu Gunsten der Eintracht. „Aufgrund unserer kämpferischen Einstellung ist der Sieg durchaus verdient“, so Urban, der ein Sonderlob an Jesko Nuhnen verteilte, der zunächst als Innenverteidiger und dann im Mittelfeld voll überzeugen konnte.

Am morgigen Sonntag (15 Uhr) in der B-Liga-Begegnung gegen den PSV Wesel-Lackhausen II soll dann ein neuer Akteur die Eintracht erstmals verstärken. Peter Pätzold wird künftig für das Emmericher Team auflaufen. Der inzwischen 38-Jährige, der früher unter anderem für den SV Vrasselt und Westfalia Anholt aktiv war, hatte zuletzt mehrere Jahre pausiert.