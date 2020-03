Am heutigen Mittwoch steht der dritte Versuch in der Fußball-Kreisliga A an, die Partie zwischen GW Vardingholt und dem SV Haldern durchzuführen. Bereits zweimal musste die Partie des 18. Spieltages aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt werden. Nun soll die Begegnung heute Abend um 19.30 Uhr angepfiffen werden.

Die Vorzeichen sind klar: Es trifft der Tabellenvorletzte, der es mit zwei Siegen im Saisonverlauf aktuell auf gerade einmal sechs Zähler bringt, auf den Spitzenreiter. Daher ist ein Sieg für die Lindendörfler Pflicht. „Wir brauchen nicht herumreden. Alles andere als ein Sieg wäre eine herbe Enttäuschung. Auch deshalb werden wir keine Experimente eingehen“, erklärt Christian Böing, Trainer des SV Haldern.

Klare Ausgangslage

Trotz der klaren Ausgangslage warnt Halderns Übungsleiter vor den Gastgebern: „Wir müssen das Match mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen, denn auch dieses Spiel beginnt bei 0:0. Wichtig wird sein, dass wir ihnen unser Spiel aufzwingen.“

Darüber hinaus erwartet Böing einen schwer bespielbaren Untergrund: „Wir werden auf einem nicht so guten Rasenplatz spielen. Daher müssen wir vom Kopf her dafür bereit sein und die Gegebenheiten annehmen. Zudem treffen wir auf eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat und wahrscheinlich versuchen wird, sich hinten reinzustellen und die Räume zu schließen und eng zu machen. Daher müssen wir mit viel Tempo spielen, aber auch geduldig bleiben und unsere Chancen, die wir bekommen auch nutzen.“

Personell wird sich zum vergangenen Sonntag, als sich die Lindendörfler beim 1:1-Unentschieden gegen den Tabellendritten DJK Barlo mit einem Zähler begnügen mussten, nicht viel ändern. Einzig Tobias Lasthuis wird in den Kader zurückkehren.

Mit einem Sieg im Nachholspiel könnte die Böing-Elf den Vorsprung auf den Lokalkonkurrenten Fortuna Millingen vor dem Aufeinandertreffen im Spitzenspiel in der Kreisliga A am kommenden Wochenende auf drei Zähler ausbauen. Allerdings hat der Verfolger aus Millingen bereits jetzt schon eine Partie in der Hinterhand.