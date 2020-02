Die HSG HMI verliert das Topspiel in Xanten deutlich

Am Niederrhein. Die Vereinigten müssen sich in der Bezirksliga-Begegnung mit 16:24 geschlagen geben und die Tabellenspitze an den Konkurrenten abgeben.

Die Herren der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg haben das Bezirksliga-Topspiel am Samstagabend beim Tabellenzweiten TuS Xanten deutlich verloren. Der Spitzenreiter musste sich den Hausherren mit 16:24 geschlagen geben.

Im Positionsangriff schwer getan

Die Domstädter waren von Beginn an besser in der Partie und lagen bereits früh im Match mit vier Toren in Front. Zwar kämpften sich die Vereinigten immer wieder ran, doch kurze Phasen, in denen die Esser-Sieben einfache Fehler im Angriff machte, brachte die HSG HMI um die Siegchance. „Wir haben sicherlich das gespielt, was wir können. Deshalb muss man auch von einer verdienten Niederlage sprechen, auch in der Höhe. Wir haben in einigen Situationen auch gezeigt, dass wir mithalten können, aber haben uns im Positionsangriff einfach zu schwer getan“, analysiert HSG-Trainer Esser nach dem Match.

Wechsel an der Tabellenspitze

Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Spiel. Die Hausherren konnten wieder davon ziehen, doch die Vereinigten kamen nach einem Kraftakt erneut zum Ausgleich. Doch ein verworfener Siebenmeter beim Stande von 11:12 brachte dann einen Knacks, als die Gastgeber vorentscheidend auf 17:11 wegziehen konnten. „Wir haben relativ viele Möglichkeiten liegen lassen und das rächt sich dann an so einem Tag gegen einen Gegner, der normalerweise auf Augenhöhe ist, an diesem Tag aber einfach besser war“ meinte der Cheftrainer der HSG.

Durch die Niederlage verdrängten die Xantener die Vereinigten von der Tabellenspitze, die Esser-Sieben hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Wir sind zwar als Tabellenführer dahin gefahren, waren uns aber dennoch bewusst, dass wir nicht der Favorit sind. Wir hatten zweimal das Momentum auf unserer Seite, konnten es aber nicht ausnutzen“, so der Coach.

Justin Schepersmann verletzt

Zudem muss sich die HSG HMI wohl auf einen weiteren längerfristigen Ausfall neben Jannik Bucksteeg einstellen. Rückraumspieler Justin Schepersmann verletzte sich bei einem Foul an den Rippen und musste mit dem Rettungswagen abtransportiert werden. „Wir müssen jetzt erst mal schauen, was mit Justin ist. Aber ich gehe davon aus, dass es der nächste Ausfall für längere Zeit sein wird“, so Esser.

Trotz der Niederlage glaubt der Übungsleiter der Handballspielgemeinschaft weiterhin an den Aufstieg: „Die Messe ist noch lange nicht gelesen. Wir haben noch neun Spiele und Xanten noch acht. Davon haben sie schwere Auswärtsspiele. Daher sehe ich das alles sehr gelassen. Da sind wir auch angriffslustig genug. Man hat aber allerdings auch in diesem Spiel gesehen, dass wir noch nicht so weit sind.“