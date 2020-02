Vrasselt. Die Vrasselter erwarten am Donnerstagabend um 20 Uhr den Tabellenvierten SV Biemenhorst zum Bezirksliga-Nachholspiel im Stadion Dreikönige.

Alles andere als begeistert war Trainer Sascha Brouwer nach dem torlosen Unentschieden des SV Vrasselt im Bezirksliga-Nachholspiel beim SuS 09 Dinslaken. Das noch beste an dem trostlosen und vom Winde verwehten Kick auf der Lohberger Asche war der Punkt, mit dem der Konkurrent auf Distanz gehalten werden konnte.

„Froh, dass es wieder richtig los geht“

„Die letzten Wochen waren insgesamt nicht so zufriedenstellend. Es war nicht immer einfach, die Spannung hochzuhalten. Ich bin froh, dass es jetzt wieder richtig los geht“, meint der Vrasselter Übungsleiter, der mit seiner Mannschaft am Donnerstag um 20 Uhr den SV Biemenhorst auf dem Kunstrasenplatz im Stadion Dreikönige empfängt. Die Partie war am 9. Februar wegen des Orkantiefs abgesagt worden.

Im Hinspiel hatten die Blau-Weißen am dritten Spieltag mit 2:4 das Nachsehen. „Das war aber fast noch geschmeichelt, da waren wir in allen Belangen unterlegen“, hat Brouwer im zweiten Aufeinandertreffen mit seinem Team noch etwas gegen den Konkurrenten gut zu machen, der eine bislang richtig starke Saison absolviert. So steht die Mannschaft von Trainer Jürgen Stratmann derzeit auf dem vierten Tabellenplatz.

Auftaktsieg für die Gäste

Zuletzt konnten die Biemenhorster in der ersten Bezirksliga-Begegnung dieses Jahres die Zweitvertretung der DJK Arminia Klosterhardt in die Schranken weisen. 3:1 (3:0) lautete das Resultat aus Sicht des Sportvereins.

Matchwinner war Rückkehrer Pascal Brands, der nach längerer Verletzungspause zwei Tore erzielte. Damit hat er unterstrichen, wie wertvoll er für uns sein kann“, lobte SVB-Coach Jürgen Stratmann. Für die Vrasselter Akteure eine Aufgabe mehr, die es in den Griff zu bekommen gilt.

Ein paar Ausfälle muss Sascha Brouwer weiter kompensieren. So fehlen beim Tabellenneunten nach wie vor die verletzten Jens Wunder, Murat Dogu, Eric Schulz und Keeper Luca Pollmann. Zwischen den Pfosten wird erneut Nils Feldmann stehen, der gegen Dinslaken ohne Gegentreffer geblieben war. „Joel Manoch wird außerdem wieder auf der Sechs anfangen“, verrät Brouwer. „Er hat sich gut entwickelt“.

Wahrscheinlich werden bis auf Marko Cvetkovikj gegen den SV Biemenhorst gleich zehn Akteure in der Vrasselter Anfangsformation stehen, die aus der eigenen Jugend der Blau-Weißen kommen.

17 Mann beim Training

„Wir waren am Dienstag mit 17 Mann beim Training“, hat der Vrasselter Linienchef genügend Alternativen zur Verfügung. Co-Trainer Benjamin van Niersen befindet sich ebenfalls wieder im Training und wird als Option auf der Bank sitzen.