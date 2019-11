Der SV Haldern bleibt weiterhin auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen in der Kreisliga A. Die Mannschaft von Trainer Christian Böing siegte am Sonntag gegen die Reserve der DJK SF 97/30 Lowick knapp mit 2:1 (0:0) und rangiert nun mit 31 Punkten auf Platz drei.

Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an und hatten in der ersten Halbzeit gute Gelegenheiten durch Zacchaeus Jastin und zweimal Christopher Kipp, doch beide scheiterten am Pfosten sowie der Halderner Kapitän einmal am gegnerischen Schlussmann. „Wir haben den Gegner beherrscht und kaum etwas zugelassen. Es war ein dominanter Auftritt meiner Mannschaft“, konstatierte Böing.

Alexander Ruyter erzielt den Siegtreffer

Nach der Pause brachte Matthias Bauhaus die Gastgeber dann nach 55 Minuten in Front, doch wie aus dem Nichts kam der Aufsteiger nach einer Ecke zum Ausgleich (82.). Doch nur zwei Minuten später erzielte der eingewechselte Alexander Ruyter den hochverdienten 2:1-Siegtreffer. Böing: „Nach dem 1:1 haben wir die richtige Reaktion gezeigt und haben am Ende hochverdient gewonnen.“

Neben dem Sieg konnte sich der Halderner Trainer auch über seine Vertragsverlängerung freuen, der 35-Jährige wird die Lindendörfler auch in der kommenden Saison coachen. „Ich freue mich sehr, mit der Mannschaft weiterarbeiten zu können und freue mich über das Vertrauen des Vereins“, so Böing.

Am nächsten Freitag um 20 Uhr bestreiten die Halderner das Nachholspiel gegen den SV Brünen.