Die Herren der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg haben ihre Spitzenposition in der Bezirksliga verteidigt. Den Mannen von Trainer Sven Esser genügte im Match gegen den Tabellenfünften TV Kapellen 2 ein 17:17-Remis.

Allerdings mussten sich die Vereinigten das Unentschieden hart erarbeiten. Die Gäste aus Kapellen fanden besser in die Partie als die Hausherren und konnten mit einer 10:6-Führung in die Pause gehen.

Luka Bagar ist ein starker Rückhalt

„Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben sowohl in der Offensive als auch in der Defensive nicht gut ins Match gefunden. Vor allem die Abwehrleistung ließ in der ersten Hälfte zu wünschen übrig. Da können wir uns bei unserem Torhüter Luka Bagar bedanken, der Schlimmeres verhindert hat. Auch die Auszeiten unseres Trainers zeigten nicht die erhoffte Wirkung und wir können von Glück reden, dass wir nur mit vier Toren Rückstand in die Pause gegangen sind“, erklärte HSG-Kapitän Jannik Ising.

Nach dem Seitenwechsel machten es die Gastgeber dann deutlich besser und konnten zehn Minuten vor der Schlusssirene den erneuten Ausgleich erzielen. Danach war es ein Hin und Her auf beiden Seiten, doch keine Mannschaft konnte das Match für sich entscheiden, so dass die Partie mit einem gerechten 17:17-Unentschieden zu Ende ging. „Zur zweiten Halbzeit haben wir auf eine 6:0-Deckung umgestellt, die dann auch ihre Früchte trug. Kapellen konnte keine einfachen Tore mehr erzielen, weil wir einfach besser standen. Auch vorne lief es phasenweise besser als in der ersten Hälfte, dennoch haben wir uns weiter schwer getan. Im Endeffekt war es für uns aber ein gewonnener Punkt. Jetzt heißt es Mund abwischen und auf das nächste Spiel konzentrieren“, so der HSG-Kreisläufer.

HSG HMI: Bagar, Kniest – Ising, Schnelting, Büdding (1), Schumacher (1), Schepersmann (3), Lonscher, Nehling (2), Roes (8), Arendsen, Marks, Fischer (2).

Achter Sieg in Folge

Den achten Sieg in Folge konnten die Damen der HSG feiern. Gegen den SV Schermbeck siegte die Mannschaft von Trainer Ralf Sobotta knapp mit 19:18 und konnte durch den Erfolg den zweiten Platz in der Bezirksliga festigen.

In eigener Halle kamen die Vereinigten gut in die Partie und lagen nach zehn Minuten mit vier Treffern in Front. Doch die Gäste holten Tor um Tor auf und konnten noch vor dem Wechsel ausgleichen, so dass es mit einem 8:8 in die Kabinen ging.

Auch im zweiten Durchgang konnte sich die Sobotta-Sieben mit vier Toren absetzen, doch wieder schaffte es der Tabellenfünfte sich heran zu kämpfen. Diesmal allerdings behielten die Vereinigten die Nerven und brachten die knappe Führung über die Zeit.

Comeback von Lara Helling

„Es war klar, dass es kein Spiel mit einer hohen Tordifferenz wird. Zudem stand das Spiel von Beginn an unter keinem guten Stern, da wir einige Spielerinnen ersetzten mussten“, erklärte HSG-Coach Sobotta. So musste der Übungsleiter auf Janice Nehling, Ann-Christin Eimers, Anna Bücker, Pia Praest und Leonie Zey verzichten.

Dafür feierte Lara Helling ihr Comeback und kam zu ihrem ersten Einsatz in dieser Spielzeit. Allerdings agierte die Rückraumspielerin auf der ungewohnten Linksaußen-Position. „Wir mussten im Angriff improvisieren, was man auch unserer Torausbeute sieht, auch weil die Spielerinnen von ungewohnten Positionen werfen mussten“, analysierte Sobotta. „Ich würde sagen, dass am Ende die glücklichere Mannschaft gewonnen hat.“

HSG HMI: K. Bücker – Schnelting (3), Becker (2), Bruckwilder (4), Helling (2), Müller (2), Gorges, E. Bücker, Haves (4), Roes (2), Hövelmann.