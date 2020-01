Millingen. Als Tabellenerster starten die Fußballer von Fortuna Millingen ins neue Jahr. Trainer Rolf Sent sieht aber noch Nachholbedarf in der Offensive.

Als Tabellenerster der Kreisliga A startet Fortuna Millingen in das Jahr 2020. Mit 38 Punkten aus 18 Partien thronen die Mannen von Trainer Rolf Sent an der Spitze der höchsten Liga im Kreis Rees-Bocholt. Vor allem die Defensive der Fortunen konnte sich in der Hinrunde auszeichnen. Mit gerade einmal 20 Gegentreffern stellen die Rot-Weißen die zweitbeste Abwehrreihe der Liga nach dem FC Olympia Bocholt. „Natürlich können wir mit der Tabellenführung zum Winter zufrieden sein. Dennoch wollen wir uns darauf nicht ausruhen und uns verbessern. Ich sehe einige Dinge noch kritisch. Diese Sachen müssen wir für die Restrunde abstellen“, erklärt Fortuna-Coach Sent.

Auch in der Offensive der Millinger haperte es im ersten halben Jahr mitunter. So erzielte die Sent-Elf gerade einmal 35 Tore, was nur den achtbesten Wert der Liga darstellt. „Für einen Tabellenführer ist das nicht sehr viel. Wir haben aber auch viele Chancen ausgelassen, oder die Situationen nicht gut ausgespielt. Allerdings will ich auch nicht, dass die starke Defensive darunter leidet, nur dass wir mehr Tore erzielen. Wir müssen einfach effektiver werden, dann erzielen wir auch mehr Treffer. Daran werden wir auch in der Vorbereitung gezielt arbeiten“, setzt der Millinger Linienchef Prioritäten.

Joel Ising soll in der Offensive helfen

Dabei helfen soll auch Joel Ising. Der 19-jährige Mittelfeldmann kommt vom Bezirksligisten RSV Praest, wo er zuletzt aber nicht regelmäßig zum Einsatz kam. „Joel ist genau der Spieler, der das umsetzen kann, was wir in der Offensive noch besser machen können“, ist sich Sent sicher.

Zudem stehen in der Restrunde auch die Langzeitverletzten wieder zur Verfügung. So sind der spielende Co-Trainer Peter Lörcks, Ole Haves und Sebastian Kolsberger wieder an Bord. „Wir haben wieder mehr Alternativen. Und sollte es mal wieder eng werden, dann werden wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen. Das haben sie schon in der Hinrunde super gemacht.“

Sent erwartet eine ausgeglichene Rückrunde

Neben Fortuna Millingen kämpfen etliche weitere Mannschaften um den Aufstieg in die Bezirksliga. Deshalb erwartet Sent auch eine ausgeglichene Rückrunde: „Bis auf die drei Mannschaften, die abgeschlagen auf den letzten Plätzen liegen, ist die Liga sehr ausgewogen. Jeder kann jeden schlagen, weshalb am Ende die glücklicheren Teams wohl aufsteigen werden. Allerdings gehe ich davon aus, dass die sechs Vereine, die derzeit vorne stehen, das unter sich ausmachen werden.“

Um selbst ein Wort um den Aufstieg mitreden zu können, fordert der Übungsleiter der Fortuna eine weitere Steigerung seiner Schützlinge: „Wollen wir oben dran bleiben, müssen wir auch in unsere Leistung die nötige Konstanz reinbekommen.“