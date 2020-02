„La Gazzetta dello Sport“, die zweitälteste Sportzeitung der Welt, seit 120 Jahren auf rosa Papier gedruckt, erscheint am Mittwoch in der norditalienischen Lombardei mit einer Sonderbeilage. Das Extra-Heft ist Atalanta Bergamo gewidmet, dem Fußballclub, der am Mittwoch um 21 Uhr (Sky) zum ersten Mal ein Achtelfinale in der Champions League bestreitet.

Vor dem Heimspiel gegen den FC Valencia dürfen die Fans des Tabellenvierten der Serie A sich auch über ein Interview mit Robin Gosens freuen. Der Eltener, seit 2017 in Bergamo und seit Monaten in starker Form, wird auf dem Titelblatt euphorisch als „Super Gosens“ bezeichnet und mit dem Satz zitiert: „In zwei Jahren hat sich alles verändert.“

Robin Gosens ist auf dem Weg zum Topstar

Damit dürfte nicht nur die Entwicklung seines Vereins, der sich vom Fahrstuhlteam zur Spitzenmannschaft gemausert hat, gemeint sein, sondern auch die eigene. Schon in der Gruppenphase der Königsklasse musste sich der 25-Jährige kneifen: „Wie kann das sein, dass du hier auf dem Platz stehst?“, fragte sich der bodenständige Eltener bei den Vergleichen gegen all die „gigantischen Topstars.“

Dabei ist Robin Gosens längst selbst auf dem Weg ein Topstar zu werden. Im Achtelfinale will der Linksaußen, der beim 2:1-Erfolg über AS Rom am Samstag den Assist zum Siegtreffer von Joker Mario Pasalic beisteuerte, weiter Werbung in eigener Sache betreiben – um dann vielleicht noch auf den EM-Zug aufzuspringen. Joachim Löw soll ihn mittlerweile auf dem Zettel haben.

Nationalmannschaft? Gosens hätte zwei Optionen

Zu viel Zeit sollte sich der Bundestrainer mit seinem Anruf aber nicht mehr lassen. Denn es gibt Konkurrenz: Schalke-Fan Gosens hat schließlich eine deutsche Mutter und einen niederländischen Vater. Auch Bondscoach Ronald Koeman hat ein Auge auf den Italien-Profi geworfen.

Robin Gosens mag sich noch nicht festlegen. „Wenn es wirklich dazu kommen sollte“, dass ihn Löw und Koeman anrufen, dann „musst du mit deinem Herzen wählen“, sagt er mit einem Lächeln: „Ich glaube auch nicht, dass es in diesem Fall eine gute oder schlechte Wahl gibt.“ Trotzdem: „Wenn ich mich wirklich entscheiden muss, fände ich das schwierig“, sagt er. Es könnte bald soweit sein.