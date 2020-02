Am Niederrhein. Zwei Siege am dritten Spieltag bedeuten bereits den Klassenerhalt für den Halderner und seinen niederländischen Partner Gerald van Grunsven.

Andre Weidemann bleibt mit der BSG Duisburg Bundesligist

André Weidemann hat mit der BSG Duisburg bereits am dritten von vier Spieltagen den erneuten Klassenerhalt in der Rollstuhltischtennis-Bundesliga gesichert. Der Halderner kann damit auch in der nächsten Saison in der höchsten Spielklasse aufschlagen.

Niederlage gegen Borussia Düsseldorf

In Mistelgau/Bayreuth gab es für Weidemann und seinen Partner Gerald van Grunsven zunächst eine erwartete Niederlage gegen Borussia Düsseldorf. Gegen Valentin Baus, Sandra Mikolaschek und Thomas Schmidberger verlor das Duo mit 0:5. „Gegen das stärkste Team der Liga war mehr als zwei Satzgewinne nicht drin“, stellte Weidemann fest.

Gegen den RSC Frankfurt siegte die BSG dann aber mit 4:1. Weidemann gewann gegen den talentierten Max Zuber mit 3:2-Sätzen, van Grunsven verlor sein Einzel denkbar knapp mit 11:13 im fünften Satz gegen Michael Siegfried. Im Doppel gab es danach einen wichtigen 3:2-Sieg für das Duisburger Duo. Auch die beiden weiteren Einzel konnte die BSG für sich entscheiden.

Auf dem fünften Tabellenplatz

Gegen den RSV Bayreuth 2 folgte dann sogar ein 5:0-Sieg. Der Halderner ließ mit seinem Partner dem Duo Werner Burkhardt und Sebastian Kotschenreuther keine Chance. „Mit nunmehr acht Punkten ist unser Ziel bereits in trockenen Tüchern. Bisher haben wir eine gute Saison gespielt“, freut sich Weidemann, dessen Team aktuell den fünften Platz in der Achter-Liga belegt. Der letzte Spieltag findet am 7. März in Koblenz statt.