Aero Club Emmerich freut sich über ein neues Schmuckstück

In der komplett überarbeiteten LS4 können die Segelflugpiloten jetzt wieder die niederrheinische Landschaft genießen.

Emmerich. Die einsitzige LS4 des Vereins hat in den vergangenen Wochen ein komplettes Facelifting und eine verbesserte Aerodynamik erhalten.

Glas- oder kunststofffaserverstärkte Segelflugzeuge haben eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer. Nur „verwelkt“ die Außenhaut doch nach einigen Jahrzehnten. So war es auch bei der einsitzigen LS 4 des Aero Clubs Emmerich. Die verblichene, vergilbte und rissige Lackierung verlangte nach einem echten Facelifting.

Der Vorstand des Vereins beschloss daher im vergangenen Winter, das Flugzeug, das meistens von den jungen und älteren Flugschülern geflogen wird, gründlich mit Hilfe eines spezialisierten Fachbetriebs zu überholen.

Mit Winglets ausgerüstet

Zunächst wurde der Segler durch Benjamin Steffen, Werkstattleiter im Aero Club, mit allermodernsten, aerodynamisch optimierten Winglets ausgerüstet. Diese an den Tragflächenspitzen angebrachten Außenflügel reduzieren den Widerstand, verbessern die Richtungsstabilität und erhöhen die Gleitzahl. Die Winglets werden auch bei Verkehrsflugzeugen verwendet, die Konstrukteure haben diese bei den Segelflugzeug-Ingenieuren abgekupfert.

Kompletter Lack abgeschliffen

Das neue Design ist bis ins Detail gelungen. Foto: Aero Club

Anschließend wurde der komplette Lack des Flugzeugs in einem Spezialbetrieb abgeschliffen, neu aufgebracht und spiegelglatt verschliffen. Die Finalisierung übernahm wieder Benjamin Steffen. „Es entstand ein einmaliges Design, das den Segler zu einem Schmuckstück in den Emmericher Rheinwiesen und am niederrheinischen Himmel macht“, ist Ulrich Bülter, Geschäftsführer des Aero Clubs, sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Tolle Flugeigenschaften

Passenderweise am Himmelfahrtstag konnte sich die „neue“ LS 4 vom Gelände auf den Rheinwiesen wieder in die Lüfte schwingen. Natürlich wollte keiner der anwesenden Segelflugpiloten auf eine Tour mit dem wunderschönen Flugzeug verzichten, selbst erfahrene Sportler waren von den tollen Flugeigenschaften und dem coolen Flugbild sofort begeistert.