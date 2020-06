A-Liga im Kreis 11 könnte erstmals zweigeteilt werden

Ob die Kicker des Schlusslichtes Hobby-Sport-Clubs Berg (in gelb, hier gegen den SV Brünen) auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A kicken, hängt auch vom FVN-Verbandstag ab.

Am Niederrhein. Keine Ab-, aber zahlreiche Aufsteiger sowie ein unsicherer Starttermin verlangen nach flexiblen Lösungen. Alle warten auf den FVN-Verbandstag.

Beim außerordentlichen Verbandstag am 24. Juni fällt die Entscheidung, wie die derzeit offiziell wegen der Covid-19-Pandemie ja nur ausgesetzte Saison im Fußball-Verband Niederrhein „abgewickelt“ wird. Nach den zahlreichen Videokonferenzen der FVN-Spitze mit den Vereinen ist ein Votum für einen Abbruch der Spielzeit mit Auf-, aber ohne Absteiger sehr wahrscheinlich. So wurde es auch jüngst beim Nachbarn in Westfalen beschlossen.

Zehn Tage vor dem Verbandstag, also am 14. Juni, will der FVN bekanntgeben, welches Szenario genau zur Abstimmung stehen wird. In Sachen Aufstieg gibt es diverse Möglichkeiten wie die aktuelle Tabelle beim Stand der Unterbrechung, die Quotienten-Regelung, die Hinrunden-Tabelle oder auch ein vermehrter Aufstieg aller realistisch noch in Frage kommenden Kandidaten.

„Bei der Planung so flexibel wie möglich sein“

Die Verantwortlichen in den Kreisen haben sich natürlich bereits viele Gedanken gemacht, wie es denn in einer neuen Saison weitergehen könnte. Zum Beispiel mit einer erstmals überhaupt zweigeteilten Kreisliga A im Kreis 11.

„Unser Präsident Peter Frymuth und auch der Verbandsauschussvorsitzende Wolfgang Jades haben uns mit auf den Weg gegeben, dass wir bei der Planung so flexibel wie möglich sein sollen“, erläutert Christian Stanik, Vorsitzender des Fußballausschusses im Kreis Rees-Bocholt. „Zwei A-Liga-Gruppen wären eine mögliche Lösung für die zahlreichen Herausforderungen, die in der nächsten Saison auf alle warten.“

„Können Saison nicht mit Englischen Wochen im August und September planen“

Gerade im Hinblick auf die vielen Härtefälle im Aufstiegskampf und die Ansage des Verbandes in Sachen Flexibilität und Entgegenkommen gegenüber den Vereinen, ist ein vermehrter Aufstieg wahrscheinlich. Ohne Absteiger könnte die A-Liga dann aber plötzlich 22 oder 23 anstatt wie derzeit 18 Mannschaften zählen.

„Fakt ist: Wir können die nächste Saison nicht mal eben mit diversen Englischen Wochen im August und September planen“, so Stanik, gleichzeitig auch Staffelleiter der A-Liga. Zum einen, weil bis Ende August Großveranstaltungen noch verboten sein werden, die unteren Klassen in ihrem Spielplan aber immer auch ein Stück weit von den höheren Ligen abhängig sind.

Diverse Gründe verlangen nach „Luft“ im Spielplan

„Somit könnte es sein, dass wir erst im September oder Oktober starten. Dann wäre eine Liga mit 20 Mannschaften schon sehr sportlich“, so Stanik, der zudem daran erinnert: „Wenn die Wirtschaft wieder voll hochgefahren wird, dürften viele Menschen unter der Woche auch länger arbeiten müssen. Zudem möchte die Jugend auch irgendwann noch trainieren und spielen.“

Mehr Artikel zum Sport in Emmerich, Rees und IsselburgEin weiteres Problem: Einen extrem vollgepackten Terminkalender würde nicht nur eine temporäre Sport- oder gar Ausgangssperre wegen eines lokalen Virusausbruchs, sondern bereits eine Schlecht-Wetter-Periode aus der Bahn werfen. „Mit einer zweigeteilten A-Liga hätten wir natürlich viel weniger Spieltage und damit viel mehr Luft, um auf solche Dinge zu reagieren“, so Stanik.

HSC Berg-Grill: „Der Gedanke ist interessant“

Zudem erklärt der Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses: „Wir müssten aus zwei A-Liga-Gruppen auch nicht sofort nach einer Saison durch sehr viele Absteiger wieder eine machen. Auch dort wären wir flexibel und könnten uns dafür zwei oder drei Jahre Zeit lassen.“

GW Vardingholt und der HSC Berg, die beiden abgeschlagenen Teams in der A-Liga, die aber höchstwahrscheinlich nicht absteigen müssen, haben noch nicht offiziell verkündet, ob sie im Fall der Fälle wirklich weiter in der höchsten Kreisklasse kicken möchten. „Der Gedanke mit den zwei A-Liga-Gruppen ist auf jeden Fall interessant“, so Adolf Grill, Trainer des Hobby-Sport-Clubs. „Aber wir wollen auch erst einmal die Entscheidung des FVN abwarten.“

Und so blicken viele Fußballer wie Funktionäre am 24. Juni zumindest virtuell in Richtung der Sportschule Wedau. Der FVN hat einen Stream für die um 19 Uhr beginnende Veranstaltung angekündigt