5400 Flugkilometer über dem afrikanischen Kontinent

Emmerich. Roman Isegrei vom Aero Club Emmerich verbrachte zwei spannende Wochen in Namibia. Höhepunkt war der Flug über der Kalahari zur Namibwüste.

Winter bei den Segelfliegern – traditionell die Zeit um Pflege- und Wartungsarbeiten an den Flugzeugen durchzuführen oder sich mit der theoretischen Ausbildung zu befassen. Dies galt in den vergangenen Wochen allerdings nicht für alle Piloten des Aero Clubs Emmerich.

Roman Isegrei, ehrenamtlicher Segelfluglehrer im Verein – beruflich als Fluglotse am Flughafen Weeze tätig – hat einen Segelflugurlaub in der südlichen Hemisphäre verbracht. Sein Ziel war das Segelflugparadies Kiripotib in Namibia.

Flugplatz im Hochland

Der Flugplatz im afrikanischen Hochland am Rande der Kalahari-Wüste und 100 Kilometer südöstlich von Windhoek gelegen bietet in den europäischen Wintermonaten traumhafte Bedingungen für lange und ausgedehnte Segelflüge über einer spektakulären Landschaft.

Roman Isegrei hatte für seine Unternehmungen während der zwei Wochen ein einsitziges Hochleistungssegelflugzeug vom Typ HPH 304S Shark zur Verfügung. Dieses Flugzeug mit einer Spannweite von 18 Metern und einem Gewicht von 600 Kilogramm ermöglicht es, aus 1000 Metern Höhe bis zu 50 Kilometer weit zu gleiten. Bei neun Flügen mit insgesamt 55 Flugstunden kam er somit auf fast 5400 Kilometer.

Flughöhen von bis zu 5000 Meter

Fantastischer Höhepunkt war Isegreis letzter Flug über der Kalahari und den Gebirgszügen in Richtung Namib-Wüste. Bei seinem Abenteuer über achteinhalb Stunden absolvierte er eine Strecke von 1050 Kilometern und erreichte dabei eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 126,12 km/h.

Bei dem Flug über die zahlreichen kleinen Städte mit deutschsprachigem Namen – Namibia war von 1884 bis 1919 deutsche Kolonie – erreichte er im thermischen Aufwind Flughöhen von bis zu 5000 Meter und Steiggeschwindigkeiten von bis zu 7 m/sec, Werte von denen man am heimatlichen Niederrhein nur träumen kann.

Dennoch wurde der Ausflug am Ende des Tages noch äußerst spannend, der Bordcomputer berechnete bei 200 Kilometer Restflugstrecke eine Landezeit nach Sonnenuntergang – Segelflieger dürfen jedoch bei derartigen Streckenflügen nur bis Sonnenuntergang fliegen.

Eine günstige Aufwindlinie half ihm aber im Endanflug, die Geschwindigkeit für eine pünktliche Landung zu erhöhen. Nach dieser sportlichen Höchstleistung schmeckte das zur Landung gereichte Bier besonders gut.

1000 Kilometer-Diplom

Da Roman Isegrei vor dem Flug über 1000 Kilometer die Wendepunkte festgelegt und im Bordcomputer ein-programmiert hatte, wird er in Kürze von der Federation Aeronautique Internationale (FAI), der höchsten Organisation des Luftsports, mit dem 1000 Kilometer-Diplom geehrt.

