„Spitzenreiter, Spitzenreiter!“, skandierten die Spieler des RSV Praest nach dem 3:0 (1:0)-Erfolg im Nachholspiel bei TuB Bocholt. Durch den Sieg übernahmen die Schwarz-Gelben – zumindest vorübergehend – die Pool Position in der Bezirksliga.

Matchplan geht auf

„Unser Matchplan ist voll aufgegangen“, freute sich Co-Trainer Marcel Wolters, der den privat verhinderten Chefcoach Roland Kock vertrat. „Wir wollten hinten kompakt stehen und dann mit schnellem Umschaltspiel Vollgasfußball nach vorne zeigen. Das ist uns gelungen“. Auch ohne einen etatmäßigen Innenverteidiger stand die Praester Defensive in der Zentrale mit Marvin Müller und Justin Ising hervorragend, ließ über die kompletten 90 Minuten fast nichts zu.

Nach 28 Minuten durften die Praester das erste Mal jubeln, als ein von der Bocholter Defensive abgewehrter Freistoß des RSV zu Nils Rütjes gelangte, der nicht lang fackelte und das Leder mit einem Volleyschuss aus 22 Metern sehenswert versenkte. Rene Groes hätte beinahe noch vor der Pause erhöht. Zunächst mit einem Flachschuss (30.), dann verpasste er eine Hereingabe von Alpay Erdem knapp (40.).

Doppelschlag von Rene Groes

Besser machte es der Praester Mittelstürmer dann kurz nach der Pause, als Groes nach einem langen Abschlag von RSV-Keeper Dennis Döring energisch gegen den gegnerischen Schlussmann nachsetzte und dafür mit der Chance zum 2:0 belohnte wurde, die er dann auch nutzte.

Nur zwei Minuten später ließ Groes das 3:0 folgen, als er perfekt mit einem Steilpass von Alpay Erdem bedient wurde und das Leder versenkte. Anschließend flog auch noch der Bocholter Stefan Nobes wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Platz. Damit war der Drops gelutscht.

Die Praester hatten nun keine Mühe mehr, den Sieg nach Hause zu bringen, der am Ende auch noch höher hätte ausfallen können angesichts von fünf weiteren guten Gelegenheiten. Auf der anderen Seite hatten die Praester auch einmal das Glück des Tüchtigen, als der Schiedsrichter ein Foul von Mike Wezendonk knapp außerhalb des Strafraums wertete und es keinen Elfmeter für die Gastgeber gab (71.).

Geschlossene Teamleistung

„Die Mannschaft hat sich für einen hervorragenden Auftritt belohnt“, war Marcel Wolters stolz auf die engagierte Leistung des gesamten Teams in Bocholt, durch die der RSV auch im neunten Bezirksliga-Spiel in Folge punkten konnte.

RSV Praest: Döring; C. Stein, Müller, Ising, Verbücheln (85. Doos), D. Stein, Wezendonk (79. Schumann), Rütjes, Storm, Erdem (86. M. Groes), R. Groes.