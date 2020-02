Zwei lange Auszeiten – Wölfe Nordrhein verlieren gegen Haan

HC Wölfe Nordrhein –

DJK Unitas Haan 23:27 (11:12)

Wölfe: Hombrink (7), Max Molsner, Felix Molsner (je 3), Kryzun, Julian Kamp, Singh (je 2), Schneider (2/2), Boddenberg, Rennings (je 1).



Die Wölfe Nordrhein hat es mal wieder erwischt! Der Spitzenreiter der Handball-Oberliga unterlag am Samstag in der Halle an der Krefelder Straße mit 23:27 (11:12). Der Schaden hält sich aber in Grenzen, da Verfolger Adler Königshof zeitgleich in Aldenrade leer ausging. Neuer Tabellenzweiter ist der LTV Wuppertal. Der Vorsprung der Wölfe beträgt vier Punkte.

„Wir waren nicht in der Lage, unser Spiel zu gestalten“, sagte Thomas Molsner nach der Partie. Dem Trainer fiel es schwer, die Ursachen dafür zu benennen. Mit Oliver Brakelmann, Alex Grefer und Yannick Kamp fehlten drei Spieler. Vielleicht fehlten auch die letzten Prozent Konzentration und Konsequenz gegen einen Gegner aus dem Mittelfeld der Liga. Einige Spieler erreichten nicht Normalform. Da kam vieles zusammen.

Zwei Gegentore bei Überzahl

„Wir werden Einzelgespräche führen und das aufarbeiten“, kündigte Molsner an. Am Freitag spielen die Wölfe im Pokal beim Bezirksligisten DJK Adler Bottrop, in der Liga ruht an den närrischen Tagen der Ball. Das ist eine gute Gelegenheit, um in Klausur zu gehen.

Gegen die DJK Unitas Haan erlaubten sich die Rheinhauser in beiden Halbzeiten längere Durststrecken. Im ersten Durchgang trafen sie ab der 23. Minute nicht mehr ins gegnerische Tor. In der zweiten Halbzeit dauerte die Flaute von der 47. bis zur 57. Minute an. Haan nutzte diese Phase, um sich entscheidend abzusetzen. Dabei gelang es den Gästen auch, zwei Treffer in Unterzahl zu erzielen.

Die Rheinhauser kamen erst wieder zum Erfolg, als die Partier schon entschieden war. Mehr als Ergebniskosmetik war auf den letzten Metern nicht mehr möglich.