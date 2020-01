Zum ersten Schlüsselspiel geht’s für den EVD nach Halle

Am Wochenende zählt’s. Wenn der EV Duisburg auf direktem Wege in die Play-offs, sprich die Pre-Play-offs in der Eishockey-Oberliga vermeiden will, dann müssen die Füchse nun punkten. Aktuell stehen die Schwarz-Roten auf Rang acht, was Heimrecht in den Pre-Play-offs bedeuten würde. Rang sechs ist acht Punkte entfernt – diesen nehmen die Saale Bulls Halle ein, bei denen die Mannschaft der Trainer Uli Egen und Didi Hegen am Freitag (20 Uhr) antritt. Bis Rang vier, der Heimrecht in der ersten Play-off-Runde nach sich zieht, sind es elf Punkte. Dort stehen die Icefighters Leipzig – und die sind am Sonntag (18.30 Uhr, Jomizu-Arena) an der Wedau zu Gast.

„Beide Teams haben sehr unterschiedliche Ergebnisse“, konstatiert Egen. Den Saale Bulls hatte ein Trainerwechsel gut getan. Sie schossen sich mit sieben Siegen aus acht Spielen nach oben. Zuletzt jedoch gab es drei Niederlagen in Folge – und die beiden Erfolge zuvor gelangen erst im Penaltyschießen. Der letzte „Dreier“ datiert vom Heimsieg gegen Rostock am 15. Dezember.

Zuletzt unterlagen die Hallenser dem EVD-Sonntagsgegner aus Leipzig mit 1:4. Doch auch die Icefigh­ters spielten zuletzt wechselhaft, unterlagen am 2. Weihnachtstag den Hannover Indians daheim mit 1:6 – gewannen zuletzt aber zweimal in Folge in Erfurt und eben gegen Halle. „Die Liga ist in dieser Saison einfach sehr ausgeglichen“, sagt Egen.

Sicher ist in diesen Duellen nichts

Dass diese beiden Partien Schlüsselspiele sind, ist Egen bewusst. „Aber das war auch schon die Partie in Rostock. Hätten wir das Spiel verloren, wären uns die Piranhas gefährlich nahe gekommen“, so der Coach, der nun hofft, dass die zuvor hohe Fehlerquote wie zuletzt in Rostock gegen null tendiert. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass der EVD durchaus in der Lage ist, sechs Punkte an diesem Wochenende zu holen. Das erste Auswärtsspiel gegen Halle gewann der EVD mit 3:2. Das erste Heimspiel gegen Leipzig ging mit 5:4 an die Füchse. Die jeweiligen Rückspiele gingen an die Gegner – heißt also: sicher ist nichts.

Klar ist aber auch: Derart schlimme 30 Minuten wie die zum Start der Partie gegen Tilburg dürfen sich die Füchse nicht noch einmal erlauben. Weiterhin verbesserungswürdig sind die Special Teams. Sowohl mit der Überzahl- als auch mit der Unterzahlformation liegen die Füchse auf dem vorletzten Platz der jeweiligen Wertung. Im Penaltykilling verlässt der EVD nur in 74,8 Prozent aller Fälle das Eis ohne Gegentor. Da ist es nur gut, dass die Duisburger die viertfairste Mannschaft der Liga sind. Doch auch das Powerplay ist und bleibt verbesserungswürdig: Eine Erfolgsquote von 16,7 Prozent ist zu wenig.

Schmidts Comeback tut dem EVD gut

Gut für den EVD ist freilich, dass Mathias Müller in der Defensive wieder dabei ist – und dass das Comeback von Markus Schmidt derart gut gelungen ist. Nach vorne hat die Verpflichtung von Kyle Gibbons geholfen. Sieben Scorerpunkte – verteilt auf drei Tore und vier Vorlagen – sind in den ersten fünf Spielen mit dem Fuchs auf der Brust ein guter Einstand. Seine Übersicht und seine Geschwindigkeit helfen den Schwarz-Roten weiter.

All das müssen die Füchse am Wochenende nun in eine Erfolgsformel gießen. Denn Egen betont: „Wenn wir die Pre-Play-offs spielen müssen, dann spielen wir sie eben. Aber wir wollen sie natürlich vermeiden.“ Die Aufholjagd auf Platz sechs muss nun beginnen.