Wölfe verbuchen Pflichtsieg gegen Neuss/Düsseldorf

HSG Neuss/Düsseldorf II –

HC Wölfe Nordrhein20:25 (9:12)

Wölfe: Max Molsner (7/2), Kryzun (5/3), Julian Kamp (3), Yannick Kamp, Felix Molsner, Rennings, Singh Toor, Woyt (je 2).



Die Neusser Handball-Halle galt noch vor kurzem als ein berüchtigter Hexenkessel. Im Zuge des Niedergangs der HSG Neuss/Düsseldorf herrscht nun aber Tristesse an der Anton-Kux-Straße. „Das ist alles eine traurige Angelegenheit“, sagte Thomas Molsner, Trainer des Oberligisten HC Wölfe Nordrhein nach dem Gastspiel bei der HSG II. Mit dem Ergebnis war der Trainer auch nicht richtig glücklich. Am Ende sicherte sich der Spitzenreiter beim 25:20 (12:9) gegen das Schlusslicht die Punkte. Und darauf kam es letztlich an.

Spiele gegen derart angeschlagene Gegner sind nicht zwangsläufig ein Selbstläufer. Molsner weiß das, aber er war trotzdem unzufrieden, weil seine Mannschaft keinen höheren Sieg erzielte. „Wir haben rund 15 freie Chancen vergeben. Da erwarte ich eine höhere Konzentration und mehr Konsequenz im Abschluss“, resümierte der Trainer. Hinzu kam eine starke Leistung des Torhüters der Gastgebeber.

Der Sieg der Rheinhauser war dennoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Kurios war, dass sich bei den dezimierten Neussern zwischenzeitlich auch der Physiotherapeut eine Trikot überzog. Der Mann kam aber nicht zum Einsatz.

Bei den Wölfen meldete sich Spielertrainer Alexander Grefer mit einem Einsatz in der Schlussphase zurück, während Hannes Hombrink noch geschont wurde.

Der Vorsprung der Wölfe auf Rang zwei beträgt nun fünf Punkte, da Verfolger Borussia Mönchengladbach mit der 25:33-Klatsche bei Unitas Haan die zweite Niederlage in Folge kassierte. Bei der Borussia rumort es intern. Das schlägt sich offenbar nun auch in den Leistungen der Mannschaft nieder.