Wölfe Nordrhein und VfB Homberg leisten Wiedergutmachung

Die Wölfe Nordrhein entschieden ihr Heimspiel gegen Mettmann-Sport souverän für sich und überwintern in der Handball-Oberliga als Tabellenführer. Der VfB Homberg machte mit dem ungefährdeten Erfolg in Aufderhöhe einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Wölfe Nordrhein –

Mettmann-Sport25:19 (14:11)

Wölfe: Kryzun (8/5), Julian Kamp, Yannick Kamp (3), Grefer, Hombrink, Max Molsner, Singh Toor (je 2), Brakelmann, Rennings, Woyt.



Der Spitzenreiter legte los wie die Feuerwehr und lag nach 13 Minuten bereits mit 9:2 vorne. „Man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie unbedingt Wiedergutmachung für den schwachen Auftritt in Gladbach betreiben wollte“, sah Trainer Thomas Molsner eine Anfangsphase, „in der uns vorne und hinten fast alles gelungen ist.“ Abschütteln ließen sich die personell gebeutelten Gäste, die nur mit einem Torhüter und neun Feldspielern angereist waren, jedoch nicht. Vor der Halbzeit nutzten sie die Fehler der Wölfe eiskalt aus, um von 14:7 (22.) auf 14:11 (27.) zu verkürzen. „Das war absolut unnötig“, so Molsner: „Aber nach der Pause haben wir uns schnell gefangen und das Spiel wieder kontrolliert.“

Hartes Programm im neuen Jahr

Bis zum 21:18 (46.) durfte Mettmann mit einer Überraschung liebäugeln. Dann rührten die Wölfe Beton an, blieben fast zwölf Minuten ohne Gegentreffer und schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Ich bin froh, dass wir die richtige Antwort gegeben haben“, so Molsner: „Dass wir mit 19:3 Punkten in die Pause gehen, ist wirklich klasse.“ Im neuen Jahr muss der Tabellenführer direkt die Angriffe seiner Verfolger LTV Wuppertal (12. Januar, auswärts) und TV Lobberich (18. Januar, heim) abwehren.

TSV Aufderhöhe –

VfB Homberg24:32 (10:17)

VfB: Wink (8), Adrian, Reich, Rippelmeier (je 5), Brunotte (3), Moritz, Thiel (je 2), Hochkeppel, Ulrichs.



VfB-Trainer Sascha Thomas hatte nach der Heimpleite gegen Haan eine Reaktion gefordert. Und diese fiel im Aufderhöher „Bunker“ überzeugend aus. Die Gäste ließen von Beginn keinen Zweifel aufkommen, dass sie als Sieger vom Platz gehen. Der VfB führte früh mit vier Toren (6:2, 10.) und setzte sich vor der Pause vorentscheidend von 14:10 auf 17:10 ab. Nach dem Wechsel bauten die Gelb-Schwarzen den Vorsprung auf 24:13 (38.) aus und konnten es sich danach erlauben, dass ein wenig der Schlendrian einkehrte. Aufderhöhe kam auf 27:22 (54.) heran, ehe der VfB die Zügel wieder anzog.

Sieben Punkte Vorsprung

„Wir haben gezeigt, was wir zu leisten im Stande sind, wenn Einsatz und Siegeswille stimmen“, zeigte sich Sascha Thomas zufrieden: „Ich muss den Jungs ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben die Vorgaben über weite Strecken hervorragend umgesetzt.“ Aus einer geschlossen starken Mannschaft stachen Marius Brunotte, der als Abwehrchef und Motivator brillierte, und Andreas Wink hervor. „Winki“ führte klug Regie und glänzte zudem als achtfacher Torschütze.

Dank des dritten Auswärtssieges hat der VfB zum Jahreswechsel sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. „Wir haben uns eine gute Ausgangslage fürs neue Jahr erarbeitet“, so Thomas: „Natürlich sind wir noch längst nicht aus dem Schneider. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“