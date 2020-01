Wölfe Nordrhein feiern Erfolg im Oberliga-Spitzenspiel

Auf dem Weg zum Wiederaufstieg in die Handball-Regionalliga haben die Wölfe Nordrhein am Sonntagabend einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Der Tabellenführer entschied das Auswärtsspiel bei seinem Verfolger LTV Wuppertal mit 32:28 (14:14) für sich. „Die Jungs haben das überragend gemacht“, zeigte sich Trainer Thomas Molsner hochzufrieden. Die Wölfe, bei denen Hannes Hombrink aufgrund einer Mandelentzündung fehlte, fanden gut ins Spiel und führten mit 9:4 (12.). „Danach haben wir uns zwei, drei leichte Fehler erlaubt, die Wuppertal konsequent genutzt haben, um bis zur Pause auszugleichen“, so Molsner.

Zu Beginn der zweiten Hälfte ging der LTV, der in Spielertrainer David Kreckler (12/5) und Florian Görigk (7) seine besten Akteure hatte, sogar mit zwei Treffern in Führung. Beunruhigen ließen sich die Wölfe davon aber nicht im Geringsten. Aus dem 16:18 (37.) machten sie in Windeseile ein 21:18 (42.). „Wir haben in der entscheidenden Phase die richtigen Entscheidungen getroffen und in der Abwehr wichtige Nagelstiche gesetzt“, befand Molsner. Torhüter Björn Otterbach nahm in der Crunch­time einige freie Würfe weg, Alexander Lenz hielt zwei Siebenmeter von David Kreckler. Entschieden war das Spitzenspiel, als Yannick Kamp zum 30:27 (59.) traf. „Wir haben eine starke Leistung gezeigt und verdient gewonnen“, freute sich Molsner über den Erfolg im „Vier-Punkte-Spiel“.

Wölfe: Yannick Kamp (7), Julian Kamp (6), Kryzun (6/2), Felix Molsner, Max Molsner (je 5), Brakelmann, Rennings, Singh Toor.