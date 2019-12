HC Wölfe Nordrhein –

Hiesfeld/Aldenrade23:22 (9:14)

Wölfe: Hombrink (5), Grefer , Julian Kamp (je 4), Yannick Kamp, Woyyt (je 3), Kryzun (2), Max Molsner, Rennings.

HSG: Kirchner (6), Blum (5), Terhorst (3), Homscheid, Ebbing (je 2)Strehl, Pobric, Jüngling, Marijanovic.



Am Ende war ein ehemaliger Rheinhauser das Zünglein an der Waage. Kevin Kirchner warf vier Sekunden vor dem Spielende den Ball über das Tor des Handball-Oberligisten HC Wölfe Nordrhein. Dabei wurde Kirchner gefoult, aber auch beim anschließenden Freiwurf scheiterte. So verpasste Schlusslicht HSG Hiesfeld/Aldenrade an der Krefelder Straße eine Überraschung und der Spitzenreiter kam mit einem blauen Auge davon. Die Wölfe siegten 23:22 (9:14) und führen die Liga nun mit 17:1 Punkten an.

Ex-Wolf Kevin Kirchner (Mitte) – hier gegen Alexander Grefer (links) und Julian Kamp – bemühte sich vergelich um den Ausgleichstreffer. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Im Laufe der ersten Halbzeit führten die Gäste mit 13:6 und stellten damit die Tabellenkonstellation auf den Kopf. HSG-Trainer Harry Mohrhoff durfte zu diesem Zeitpunkt von einer faustdicken Überraschung träumen. Dieser Traum zerplatzte wie eine Seifenblase. Am Ende tröstete sich Mohrhoff mit den Sätzen: „Das war ein Spiel auf Augenhöhe“ und „Wenn wir diese Leistung im nächsten Spiel zeigen,werden wir erfolgreich sein.“ Zwei Punkte hätten ihm mehr geholfen.

Wölfe-Trainer Thomas Molsner sagte, er sei an diesem Nachmittag um fünf Jahre gealtert. Und er sprach von einem Lernprozess, der seine Mannschaft, die am Sonntag den sechsten Sieg in Folge einfuhr, weiterbringen werde. Trotz der Tabellenführung ist die Liga kein Selbstläufer. Molsner: „Du holst im Aufstiegsrennen die entscheidenden Punkte nicht gegen die Spitzenteams, sondern gegen die Truppen, die gegen den Abstieg kämpfen.“

Die Rheinhauser legten eine grottenschlechte erste Halbzeit hin, die Fehlerquote war hoch, Hiesfeld/Aldenrade erwies sich als ein unangenehmer Gegner und spielte sich phasenweise in einen Rausch.

Kirchner in Manndeckung

Im zweiten Durchgang nahmen die Wölfe ihren Ex-Spieler Kirchner in Manndeckung und damit aus dem Spiel. Das stellte die junge HSG-Mannschaft vor große Probleme. Sie verlor komplett den Zugriff. Die Rheinhauser lagen nach 40 Minuten 15:19 hinten, in der 53. Minute gingen sie mit 20:19 in Führung, wenig später stand es 22:19.

Doch damit war die Partie noch nicht entschieden. Hiesfeld/Aldenrade kam überraschend noch einmal zurück und in der 58. Minute zum 22:22-Ausgleich.

102 Sekunden vor dem Spielende erzielte Wölfe-Spielertrainer Alexander Grefer den Siegtreffer. Es folgte eine packende Schlussphase mit Ballbesitz für Hiesfeld/Aldenrade. Doch die Rheinhauser Abwehr hielt dem finalen Druck der Gäste stand.