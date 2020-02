Weiter Sand im Getriebe bei der DJK Vierlinden

Bei der DJK Vierlinden ist weiterhin Sand im Getriebe. Der Fußball-Bezirksligist unterlag im Testspiel bei Schwarz-Weiß Alstaden mit 2:3 (1:3). Die Vierlindener, die in der Bezirksliga nur knapp über den Abstiegsplätzen stehen, kamen gut ins Spiel und gingen durch Edis Fazljija früh in Führung (5.). Im Anschluss kam der gastgebende A-Kreisligist jedoch in Fahrt und zu drei Toren vor dem Seitenwechsel. In der zweiten Halbzeit verkürzte DJK-Trainer Almir Duric, der aufgrund von personellen Engpässen als Einwechselspieler fungierte, zum 2:3-Endstand (80.).

Torreich ging es im Testspiel zwischen den beiden A-Kreisligisten TuS Mündelheim und Rumelner TV zu – und mit einem 8:3 (2:0) für die Gastgeber fand es einen überraschend deutlichen Ausgang. Nachdem Tom Straub (7.) und Michael Schmack (29.) für die Pausenführung gesorgt hatten, legten die Gastgeber im zweiten Durchgang erneut durch Straub (50., 81.) sowie Leon-Christopher Deck (52., 67.) und Pascal Schneider (75.) nach; hinzu kam ein Eigentor von Matthias Rübenach (71.). Für den RTV verkürzten Frederik Michalski (60.), Leon Seck (76.) und Simon Haupt (87.).

SV Duissern siegt in Dümpten

A-Ligist SV Duissern setzte sich beim klassentieferen Dümptener TV mit 6:3 (2:1) durch. Die Tore zum Sieg in Mülheim erzielten Thilo Körperich (29., 65.), Kadil Yosif (38., 60.), Tim Götze (50.) und Ruben Halmans (81.).

C-Kreisligist SV Haesen/Hochheide unterlag dem B-Ligisten TV Kapellen mit 1:4 (0:2). Marcel Kratky traf für die Gastgeber.

Das für Mittwochabend geplante Spiel zwischen Rhenania Hamborn und dem SV Laar 21 wurde abgesagt.

In einem Nachholspiel der Kreisliga A, Gruppe 2, musste die DJK Vierlinden II eine überraschend deutliche 0:4 (0:1)-Niederlage beim TV Voerde hinnehmen. Bei einem Sieg wären die Walsumer mit den Gastgebern nach Punkten gleichgezogen und hätten Relegationsplatz zwei im Auge behalten.

Am Donnerstag testen: TB Rheinhausen – FC Rumeln-Kaldenhausen II, TSV Bockum II – ESV Hohenbudberg, SpVgg Rheurdt-Schaephuysen II – TuS Baerl (alle 19.30 Uhr).