Wegweisendes Wochenende für den ASC Duisburg

Es gab im Sportlerleben von Paul Schüler auch schon einmal weniger ungemütliche Wochen. Nach der überflüssigen Niederlage gegen den SSV Esslingen in der Deutschen Wasserball-Liga und mit dem Blick auf das nun kommende harte und beinahe schon wegweisende Wochenende befindet sich der ASC Duisburg in einer ungewohnten Drucksituation. Erst steht das Ligaspiel bei den White Sharks Hannover (Sa., 16 Uhr) an, am Sonntag folgt Pokal-Viertelfinale gegen den SV Ludwigsburg (16 Uhr, Schwimmstadion). „Dass wir gegen Esslingen verloren haben, ist natürlich unangenehm, aber noch kein Genickbruch. Wenn wir jetzt auch noch gegen die White Sharks verlieren, dann könnte es natürlich noch unangenehmer werden“, weiß Schüler.

Der ASCD-Trainer hat die Eindrücke des zurückliegenden Spieltags mit dem Team aufgearbeitet und dabei vor allem die Seelen seiner Führungsspieler gestreichelt. Erfahrungen dieser Art sind den Älteren im Team eher fremd. Schüler: „Wir sind keine schlechte Mannschaft. Wir müssen den Kopf frei bekommen.“ Und das schleunigst. Wie schwer die Aufgabe gegen die White Sharks werden kann, hat das Hinspiel gezeigt, als die Duisburger die Partie erst mit einem Kraftakt im Schlussviertel noch drehten.

Ob das Pokalspiel gegen Aufsteiger Ludwigsburg vielleicht sogar die noch schwierigere Aufgabe werden könnte, ist noch unklar. Viel wird davon abhängen, mit wem die Gäste in Duisburg ins Wasser gehen. Das umstrittene Wintertransferfenster haben die Ludwigsburger genutzt, um sich zu verstärken – und das durchaus prominent.

Weltwasserballer verpflichtet

So will Sandro Sukno, Weltwasserballer von 2017 und Olympiasieger 2012 mit Kroatien, für ein halbes Jahr die Kappe für den SVL schnüren. Zuletzt gab es aber laut Klub noch Probleme mit dem Spielerpass. „Wenn er aufläuft, dann muss man schon zugeben, dass das alles dann eine andere Klasse hat. Wir dürfen diese Dinge jetzt aber auch nicht unglaublich überbewerten“, warnt Paul Schüler. In der Liga trennten sich die Klubs – seinerzeit noch ohne Starverpflichtung – unentschieden. „Wir haben schon gesehen, dass das Spiel so oder so gefährlich für uns werden kann.“

Personell sieht es bei den Amateuren ganz gut aus. Ein Fragezeichen steht lediglich noch hinter einem Einsatz von Gilbert Schimanski. Der Linkshänder hat wegen Studienverpflichtungen noch Trainingsrückstand, könnte aber vor allem gegen seinen Heimatklub Hannover, wichtige Akzente setzen.

In der B-Gruppe der Deutschen Wasserball-Liga hofft der wiedererstarkte Duisburger SV 98 darauf, bei Poseidon Hamburg (Sa., 17 Uhr) zwei Punkte entführen zu können. „Ziel ist es, dort zu gewinnen“, sagt Trainer Christian Vollmert klipp und klar. „Wir werden alles geben, damit uns das gelingt.“ Einfach wird dieses Unterfangen nicht. Die Hansestädter stehen derzeit auf Platz zwei, spielen eine gute Saison. „Das ist eine komplette, taktisch sehr disziplinierte Mannschaft“, so Vollmert. Bei der Hinspielniederlage ging den Duisburgern seinerzeit nach gutem Beginn im dritten Viertel die Puste aus. Vollmert: „Wir haben aber seit dem Jahreswechsel sehr viel trainiert. So etwas wird uns ganz sicher nicht mehr passieren.“ Bis auf Niclas Becker sind in Hamburg alle Spieler dabei.