Wanheim jubelt im Topspiel – Genc II baut die Führung aus

Duisburg. In der Gruppe 1 der Fußball-Kreisliga A geht es an der Spitze wieder spannend zu. In der Nordstaffel gewinnt der Tabellenführer das Topduell.

An der Tabellenspitze in der Gruppe 1 der Fußball-Kreisliga A geht es wieder etwas enger zu. Die GSG Duisburg hat das Derby beim SV Wanheim 1900 mit 0:1 verloren und jetzt nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger TuSpo Saarn (3:0 gegen die SG Wanheimerort/Taxi) – bei allerdings einem auszutragenden Spiel mehr. In der Gruppe 2 hat der SV Genc Osman II das Topduell gegen den TV Voerde gewonnen und seine Führung ausgebaut.

Enrico Rypinski ließ Wanheim 1900 spät jubeln. Foto: Udo Gottschalk