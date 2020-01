Vorentscheidung fällt gegen die HSG Ve/Ru/Ka

Die Hinrunde in der Handball-Verbandsliga ist noch nicht zu Ende. Die Vorentscheidung im Aufstiegskampf ist aber bereits gefallen. Die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen musste sich im Topspiel dem verlustpunktfreien Spitzenreiter TV Geistenbeck mit 25:35 (13:17) geschlagen geben und hat damit nun sechs Punkte Rückstand. Eine Hypothek, die im weiteren Saisonverlauf zu schwer wiegen dürfte. „Wir haben völlig verdient verloren. Geistenbeck war uns in fast allen Belangen überlegen“, haderte HSG-Trainer Helmut Menzel.

In der bestens gefüllten AEG-Halle lief Ve/Ru/Ka von Beginn an einem Rückstand hinterher, der nach dem 8:9 (17.) bis auf 9:16 (17.) anwuchs. Nach der Pause brachten Mirko Szymanowicz und Domenic Gatza die HSG wieder auf Schlagdistanz. Nach dem 19:21 (40.) hatten die Rumelner dann aber ihr Pulver verschossen. Angeführt von Nico Reinartz (acht Tore) und Timo Bautz (zehn Tore) zog Geistenbeck auf 29:19 (51.) davon. „Dass wir uns einen 0:8-Lauf erlauben und am Ende so deutlich verlieren, darf uns einfach nicht passieren“, so Menzel, dem schlichtweg die Alternativen fehlten. Den Ausfall der verletzten Fabian Schwartz und Pascal Wolfhagen konnten die Rumelner diesmal nicht im Ansatz kompensieren. Die HSG erlaubte sich insgesamt 27 Fehlwürfe und warf Geistenbecks Torhüter Alex Lausberg zum König. „Wir haben ganz klar abgesprochen, dass wir nicht flach werfen wollen. Und was machen wir? Werfen fast immer flach“, war Menzel nach der deutlichen Abreibung bedient.

HSG: Szymanowicz (10/2), Gatza (6), Tobias Dickel, Fenzel, Kox, Schwarz (je 2), Nepicks.