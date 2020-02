Zwei Spieltage sind in der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga Nord noch zu absolvieren – die Pre-Play-off-Paarungen stehen seit Mittwochabend fest. Durch die Niederlage gegen den Krefelder EV haben die Black Dragons Erfurt ihre letzte Chance, die Moskitos Essen noch einzuholen, vertan. Der EV Duisburg könnte zwar noch nach Punkten mit den Saale Bulls Halle gleichziehen. Da die Hallenser aber gegenüber den Füchsen das um 23 Treffer bessere Torverhältnis haben (der direkte Vergleich ist schon seit einigen Jahren bei Punktgleichheit nicht mehr ausschlaggebend), ist es wohl nur noch theoretisch dankbar, dass der EVD als Siebter über die Ziellinie geht. Damit spielt ab dem nächsten Wochenende Halle gegen Essen, während es Duisburg mit Rostock zu tun bekommt.

„Für uns sind die beiden letzten Punktspiele natürlich die Vorbereitung auf die Pre-Play-offs“, sagt Uli Egen über den Schlussspurt mit Blick auf die „fünfte Jahreszeit“ im Eishockey. Am Freitag (19.30 Uhr, Jomizu-Arena) bekommen es die Füchse mit dem Krefelder EV zu tun. Zum Abschluss der Punktrunde geht es am Sonntag (19 Uhr) zu den Hannover Indians.

Müller und Schmidt fallen aus

Dabei müssen die Schwarz-Roten auf zwei Verteidiger verzichten. So werden Mathias Müller (Knie) und Markus Schmidt (Rücken) am Wochenende voraussichtlich nicht zum Einsatz kommen. Für Ricco Ratajczyk ist die Saison bekanntlich beendet – und auch Sam Verelst ist nach seinem Mittelfußbruch noch nicht wieder fit. „Bei Sammy müssen wir abwarten, wann er wieder aufs Eis kann. Bislang konnte er noch nicht trainieren“, berichtet Egen.

Dafür hat Artur Tegkaev nach seinem krankheitsbedingten Ausfall wieder trainiert. „Wir müssen sehen, wie gut es am Wochenende bei ihm funktioniert“, so Egen.

KEV siegte zweimal in Folge

Mit dem Krefelder EV ist am Freitag das Schlusslicht der Oberliga Nord zu Gast, das aber einen guten Lauf hat. So hatten die Krefelder Youngsters nicht nur das sturmbedingte Nachholspiel in Erfurt für sich entschieden, sondern am Sonntag überrascht, indem sie bei den Saale Bulls Halle mit 2:1 gewonnen hatten. Punktbester Spieler des KEV ist der US-Amerikaner Michael Jamieson, der in 42 Spielen 20 Tore erzielt und 24 Mal für seine Teamkollegen aufgelegt hat. Der 27-Jährige hatte zuvor zwei Jahre lang für den EHC Neuwied zum Schläger gegriffen. Allzu viele Strafzeiten sind in diesem Spiel nicht zu erwarten: Der KEV ist das fairste Team der Liga, der EVD liegt in der Fairplay-Wertung auf Rang vier.

Die Hannover Indians stehen auf Rang fünf, können sich aber noch Hoffnung aufs Heimrecht im Play-off-Achtelfinale machen, denn der Rückstand auf die viertplatzierten Icefighters Leipzig beträgt nur einen Zähler – der Vorsprung auf den Regionalkonkurrenten Hannover Scorpions aber auch nur zwei Punkte.

Die Pre-Play-offs beginnen für den EVD bereits am Donnerstag, 5. März, um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel; die Füchse weichen einem MSV-Spiel aus.