In der Fußball-Bezirksliga blieben die Duisburger Vereine unter der Woche sieglos. Vierlinden verlor in Gruppe 5 knapp beim Tabellenführer, während Viktoria Buchholz nach der Pleite in Lowick auf Platz vier abgerutscht ist. Bereits am Sonntag steht der nächste Spieltag an.

DJK SF 97/30 Lowick –

Viktoria Buchholz1:0 (1:0)

Buchholz: Mohr – Klug, Piwetz (61. Bonetzki), Franzen, Römer (88. Feldkamp) – Eickmanns (83. Kirsch), Mrozek, Schröder (46. Serifoski), Bockting – Rybacki, Ramroth.

Tor: 1:0 Kämmler (17.).

„Das war eine unglückliche und vermeidbare Niederlage“, ärgert sich Viktoria-Trainer Maik Sauer, dessen Team in Lowick nach einer guten Viertelstunde in Rückstand geriet. „Danach sind wir angerannt, aber haben nicht die richtigen Werkzeuge verwendet, um den Gegner zu knacken“, erklärt Sauer, dessen Team zu oft umständliche Lösungen wählte, anstatt ab und an lange Bälle einzustreuen. „Insgesamt war das nicht zielstrebig und konsequent genug“, kommentiert Sauer, der neben dem Spiel auch seinen Kapitän Alexander Klug verlor: „Er hat sich leider einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und wird Sonntag fehlen.“

Dann sind die Buchholzer bei der SV 08/29 Friedrichsfeld zu Gast (15.15 Uhr) und müssen auch weiterhin Phil Szalek und Gianluca Altomonte ersetzen. „Uns erwartet ein sehr guter Gegner. Wenn wir den Anschluss an die Tabellenspitze halten wollen, müssen wir was holen“, gibt Sauer eine klare Richtung vor.

Mülheimer FC 97 –

DJK Vierlinden2:1 (0:1)

Vierlinden: Janssen – Grzeskowiak, Gruhn, Colakovic, Ziehlke – Aanen (72. Saric), Schulz, Saral (72. Manhal), Zovko – Shahin, Muharemovic (82. Kreft).

Tore: 0:1 Muharemovic (28.), 1:1 Gaspar (54.), 2:1 Yavuz (56.).

Rote Karte: Schulz (79., DJK).

Rote Karte: David Schulz. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Trotz der erneuten Niederlage zeigt sich DJK-Trainer Almir Duric zufrieden: „Auf dieser Leistung können wir aufbauen. Die Mannschaft hat endlich mal ein Zeichen gesetzt. Großes Lob an die Jungs.“ Himzo Muharemovic schoss die DJK sogar in Führung (28.), ehe der Tabellenführer per Doppelschlag nach der Pause auf die Siegerstraße kam. „Leider konnten wir nach der Halbzeit nicht mehr zurückkommen. In manchen Situationen fehlte uns das Glück. So ist das, wenn man unten steht“, Duric, der sich auch über die Schiedsrichterleistung ärgert: „Er hat in der zweiten Halbzeit komische Entscheidungen getroffen.“

Dazu zählte – laut Duric – auch die Rote Karte gegen David Schulz (79.): „Auf der Gegenseite gab es fast eine identische Szene, bei der der Mülheimer Spieler nur gelb bekommen hat.“ Schulz wird der DJK, die bereits in Mülheim auf sechs Stammspieler verzichten musste, am Sonntag beim SV Vrasselt (15 Uhr) fehlen. „Es liegt jetzt an uns. Wir haben ab sofort nur noch Endspiele“, erklärt Duric, der seine Spieler in die Pflicht nimmt: „Egal, gegen welchen Gegner wir spielen: Es muss Zählbares her. Es ist höchste Zeit.“

Gruppe 4: SV Walbeck – VfB Homberg II (Sonntag, 15 Uhr): Die VfB-Reserve geht nach dem 7:0 gegen Aldekerk deutlich favorisiert ins Spiel. Walbeck steht nur aufgrund des Torverhältnisses nicht auf dem Abstiegsplatz, konnte jedoch zuletzt mit 3:1 in Schwafheim gewinnen.

Gruppe 5: Mülheimer SV 07 – Duisburger FV 08 (Sonntag, 15.15 Uhr): Ohne den gelb-rot-gesperrten Neuzugang Bora Karadag, der sich bei den Hochfeldern mit einem Tor und drei Vorlagen in zwei Spielen sehr gut eingefunden hat, müssen die 08er beim Tabellensechsten antreten. Beide Teams waren zuletzt in Form. Wie der DFV kam auch der MSV 07 in den vergangenen zwei Spielen zu vier Punkten.