VfB II und HSG II gehen in der Landesliga auf Tuchfühlung

In der Handball-Landesliga nähern sich die beiden Duisburger Vertreter tabellarisch an. Der VfB Homberg II hatte in Straelen deutlich das Nachsehen und ist nun Fünfter. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II verbesserte sich durch den souveränen Heimsieg gegen Oberhausen auf den achten Platz.

SV Straelen – VfB Homberg II 36:27 (19:15): Im Verfolgerduell gerieten die Gäste früh auf die Verliererstraße. Beim Stand von 4:8 (10.) musste VfB-Trainer Oliver Kratky bereits die erste Auszeit nehmen. Danach wuchs der Rückstand auf 4:11 (14.) an, ehe die Homberger besser ins Spiel fanden und beim 12:13 (22.) wieder den Anschluss herstellen konnten. Die Hoffnung, die Partie zu drehen, währte aber nur kurz. Zur Pause lag Straelen schon wieder mit vier Toren vorne.

In der zweiten Hälfte hatte der VfB dem Verbandsliga-Absteiger nur noch wenig entgegenzusetzen. Entschieden war die Partie bereits eine Viertelstunde vor dem Ende, als Straelens starker Linksaußen Joey Sonnen zum 29:18 traf. „Wir haben es nicht hinbekommen, im Deckungsverband eine gute Absprache zu treffen“, zeigte sich Kratky unzufrieden. Zum Hinrundenabschluss hat der VfB am Samstag (17 Uhr, Glückaufhalle) den TV Borken zu Gast.

HSG Hiesfeld/Aldenrade II – TB Oberhausen 31:25 (17:20): Neben den Langzeitverletzten Robin Schützelhofer und Christopher Bochynek fehlten der HSG diesmal auch David Fischer und Leon von Kuczkowski. Zudem ging Jesper Schnier angeschlagen in die Partie. Seinen Einstand gab Niko Möhle, der bis Dezember für die Oberliga-Mannschaft auflief. Zudem halfen der lange verletzte Mirco Schwarz und Florian Jüngling, der zuvor schon für die „Erste“ aufgelaufen war, aus. Die erste Halbzeit ließ aus Sicht von HSG-Trainer Jörg Schnier kaum Wünsche offen: „Meine Mannschaft hat sich als starke Einheit präsentiert und den Gegner an die Wand gespielt.“

Nach der Pause kam Oberhausen, begünstigt durch drei Zwei-Minuten-Strafen gegen die HSG, auf 18:15 (42.) heran. Spannend wurde es aber nicht mehr. Die HSG setzte sich zügig wieder auf 21:15 (45.) ab und führte fünf Minuten vor dem Ende sogar mit 28:20. Zum Abschluss der Hinrunde treten die Rot-Weiß-Violetten am Samstag (18.30 Uhr) zum Derby beim MTV Rheinwacht Dinslaken II an.

Die Torschützen:

SV Straelen – VfB Homberg II 36:27 (19:15): VfB: Dürdoth (7), Wiesehahn (6), Krämer (5), Wibbeke (3), Brockmann, Weinand (je 2), Kremer, Süßer.

HSG Hiesfeld/Aldenrade II - TB Oberhausen 31:25 (17:20): HSG: Jüngling (6), Höhne, Metzner (je 5), Möhle (5/3), Cedric Schnier, Schwarz (je 3), Brock, Kilb, Matic, Wefers.