VfB Homberg zahlt einen hohen Preis für den Erfolg

Duisburg. Der VfB Homberg siegt in der Handball-Oberliga in Mettmann. Allerdings trüben Verletzungen die Freude der Duisburger.

Einmal tief durchatmen und dann die Stirn in Falten legen. Mit dem 31:29 (19:15)-Erfolg bei Mettmann-Sport machten die Oberliga-Handballer des VfB Homberg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Angemessen darüber freuen konnten sie sich jedoch nicht. „Wir haben den Sieg extrem teuer bezahlt“, meinte Trainer Sascha Thomas. Joshua Rippelmeier, der mittlerweile beste VfB-Torschütze, zog sich in der dritten Minute ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zu. Mitte der zweiten Hälfte schieden Linksaußen Noah Adrian (Platzwunde und Gehirnerschütterung) und Mittelmann Stephan Ulrichs (Verdacht auf Schultereckgelenkssprengung) aus.

Sonderlob für Brockmann

Den Schockmomenten trotzte der VfB mit einer, so Thomas, „kämpferisch unfassbar guten Leistung“. Nach dem 9:11 (16.) drehten die Gäste die Partie und setzten sich bis auf 23:17 (38.) ab. Nach dem Ausscheiden von Adrian (40.), Ulrichs (43.) und Tobias Reich (45., dritte Zwei-Minuten-Strafe) wurde es nochmal spannend. Mettmann verkürzte auf 24:25 (47.). „Wir haben den Vorsprung mit Mann und Maus verteidigt und am Ende verdient gewonnen“, so Thomas. Mit dem 31:28 (58.) war die Entscheidung gefallen.

Ein Sonderlob verdiente sich Nick Brockmann. Der Rechtsaußen, der bislang vornehmlich für die Landesliga-Reserve des VfB auflief, steuerte sieben Treffer bei. Die Torhüter Aaron Denter und Julian Seemann waren in den Phasen, in denen die Partie zu kippen drohte, zur Stelle. „Der Sieg tut verdammt gut“, so Thomas: „Aber die langfristigen Ausfälle von Joshua und Stephan sind für uns ein verdammt harter Schlag. Beide haben in den letzten Wochen gezeigt, wie wichtig sie für die Mannschaft sind.“