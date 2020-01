Duisburg. Der VfB Homberg spielt in der Handball-Oberliga gegen die DJK Adler Königshof. Die Wölfe Nordrhein treffen in Neuss auf eine angeschlagenes Team.

VfB Homberg trifft auf Timofte und will den Favoriten ärgern

In der Handball-Oberliga gehen die Wölfe Nordrhein als klarer Favorit in den ersten Rückrundenspieltag, während der VfB Homberg die Außenseiterrolle innehat.

VfB Homberg – DJK Adler Königshof (So., 18 Uhr, EKG): Für die Homberger kommt es bis Anfang März ziemlich dicke. In fünf von sechs Spielen sind die Gelb-Schwarzen der Außenseiter, dazu kommt das Derby am übernächsten Samstag bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade. Den Auftakt des Hammerprogramms bildet am Sonntag das Heimspiel gegen den von Marius Timofte trainierten Tabellenvierten Adler Königshof.

Zum Saisonstart konnte der VfB den Mitabsteiger überraschen und gewann, weil Robin Werner mit der Schlusssirene zum 25:24 traf. Gemessen an ihren Zielen legten danach beide Mannschaften eine starke Hinrunde hin. Königshof ist aktuell Vierter, Homberg hat als Zehnter gute Aussichten auf den Klassenerhalt. Und das, obwohl mit Robin Werner und Jan Roschig zwei wichtige Stützen langzeitverletzt sind.

Thiel ist angeschlagen

VfB-Trainer Sascha Thomas erwartet von seiner Mannschaft eine Antwort auf die schwache Vorstellung gegen Angermund: „Wir sind noch lange nicht aus dem Schneider, das muss jedem bewusst sein. Königshof hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Aber mit einer vernünftigen Leistung können wir ihnen Schwierigkeiten bereiten.“

Um dem Favoriten ein Schnippchen zu schlagen, muss der VfB vor allem Simon Terhorst, Niklas Funke und Kreisläufer Sebastian Bartmann in den Griff bekommen. Ein Wiedersehen gibt es nicht nur mit Marius Timofte, sondern auch mit Rechtsaußen Jens Niehoff, der bis 2017 für die Homberger auflief. Verzichten muss der VfB auf Florian Rohde, der an einer Fußverletzung laboriert. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Julius Thiel (Bänderverletzung).

HSG Neuss/Düsseldorf II – HC Wölfe Nordrhein (Sa., 17.30 Uhr, Anton-Kux-Straße, Neuss): Die Gastgeber sind angeschlagen – und das nicht nur, weil sie am Tabellenende stehen. Die erste Vertretung der Neuss-Düsseldorfer Spielgemeinschaft, der HC Rhein Vikings, hat in der 3. Liga aus finanziellen Gründen den Spielbetrieb eingestellt. Die Misere wirkt sich auch auf die anderen Mannschaften der HSG aus. Wölfe-Trainer Thomas Molsner hat sich in der Vorbereitung auf das Spiel nicht mit dem Gegner befasst, da nicht abzuschätzen ist, mit welchem Personal das Schlusslicht antreten wird. Wovon Molsner ausgehen darf: Die Gastgeber werden nicht mit breiter Brust auflaufen. Vor Wochenfrist kassierte die HSG eine 22:38-Klatsche gegen den LTV Wuppertal. Das sagt viel aus.

Grefer zurück im Kader

Der Coach hat sich in den letzten Tagen mit seinem eigenen Team befasst: „Wenn wir unser Spiel, vor allem im Deckungsbereich, durchziehen, werden wir diese Aufgabe auch lösen.“

Spielertrainer Alexander Grefer und Kapitän Hannes Hombrink kehren in den Kader der Rheinhauser zurück. Ein Fragezeichen steht lediglich hinter dem Einsatz von Max Schwarz, der an einer Fingerblessur laboriert.