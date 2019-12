VfB Homberg träumt von einer Überraschung bei Rot-Weiß Essen

Sein Etappenziel in der Fußball-Regionalliga hat der VfB Homberg verpasst. „Wir hatten das klare Ziel, zu Weihnachten auf einem Nichtabstiegsplatz zu stehen“, sagt Stefan Janßen. „Das haben wir leider nicht geschafft.“ Durch das 0:2 im Kellerduell gegen den SV Bergisch Gladbach nahm sich der Aufsteiger die Chance, im letzten Spiel des Jahres am Freitag bei Rot-Weiß Essen dieses Ziel noch erreichen zu können. Bei fünf Punkten Rückstand auf Platz 14 werden sich die Gelb-Schwarzen „damit begnügen müssen, im Tabellenkeller zu überwintern“, wie es Torwart Philipp Gutkowski ausdrückt.

Nach den letzten beiden Heimerfolgen gegen den Bonner SC und den damaligen Tabellenführer SC Verl nun ausgerechnet zum Jahresabschluss vor eigenem Publikum gegen den Vorletzten die Chance zur Erreichung des Ziels vergeben zu haben, frustriert die Spieler selbst am meisten. Da war dann auch die vor eineinhalb Wochen erfolgte Wahl zu Duisburgs Mannschaft des Jahres ein schwacher Trost: „Es ist die höchste Auszeichnung, die eine Mannschaft in Duisburg erhalten kann, und wir sind stolz, ein Teil dieses Erfolges zu sein“, sagt Philipp Gutkowski. „Aber natürlich wollten wir das Spiel dann auch gewinnen“, hatten der Keeper und seine Kollegen gehofft, die Motivation aus der Auszeichnung mit in das erste darauf folgende Duell nehmen zu können.

Es gibt keine Pflichtsiege mehr

Dass dieses erste Duell schon für vor einer Woche auf dem Plan gestanden hätte, macht es für die Kicker in puncto verfehlter Zielerreichung noch bitterer. Durch den Ausfall des Spiels gegen Fortuna Köln wurde den Gelb-Schwarzen die Chance auf weitere Punkte genommen, zudem bescherte es dem VfB durch die vorangegangene Spielpause am Totensonntag eine dreiwöchige Wartezeit auf den nächsten Wettkampf. Und Gutkowski nannte es zumindest „ärgerlich, dass in diesem wichtigen Spiel der Rhythmus gefehlt hat“.

Sein Trainer wollte die lange Pause indes nicht als Grund für die Defizite gelten lassen, die er bei einigen seiner Kicker am Samstag ausgemacht hatte und die in seinen Augen zur Niederlage beigetragen hatten. „Die Pause spielt keine Rolle“, so Janßen, „es war einfach nicht die richtige Tagesform da. Der Wille war den Jungs nicht abzusprechen, alle haben am Limit gespielt. Aber nicht jeder hat das auf den Platz bringen können, was er eigentlich kann. Ein paar einfache Dinge haben einfach nicht gepasst.“

Den Stab bricht der Coach deshalb längst nicht über sein Team. Was den Gegner betrifft, möchte Janßen auch nicht von einem Pflichtsieg sprechen, wenngleich drei Punkte das klare Ziel waren. „Pflichtsiege gab es in der Oberliga. Da mussten wir im letzten Jahr gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten die Punkte holen.“ In der vierthöchsten Spielklasse aber gibt es keinen Gegner, der nicht mindestens auf Augenhöhe mit dem VfB ist. „Dennoch müssen Punkte her“, stellt der Coach klar. „Und auch in Essen sind drei Punkte möglich.“

Im neuen Jahr neu angreifen

Zumal die Tabelle durch einige Spielausfälle – so auch dem des VfB gegen Fortuna Köln – zum Jahresende noch etwas schief sein wird, wollen die Gelb-Schwarzen nun bei allen geäußerten Weihnachtswünschen auch nicht zu viel Gewicht auf deren Anblick legen. „Nun müssen wir halt im neuen Jahr neu angreifen“, sagt Stefan Janßen. Und auch Wolfgang Graf bleibt gelassen. „Es sind noch 18 Spiele“, stellt der Abteilungsleiter klar, dass nicht das Etappen-, sondern das Abschlussziel entscheidend für den VfB Homberg ist.

Und zumindest der Sprung auf den womöglich zum Klassenerhalt reichenden Platz 15 ist mit einem kleinen Wunder an der Hafenstraße zu Weihnachten noch möglich . . .