Die Spieler des VfB Homberg starten gegen Lippstadt. in die neue Regionalliga-Saison.

Spielplan VfB Homberg startet gegen den SV Lippstadt 08 in die Saison

Duisburg. Der Spielplan für die Fußball-Regionalliga steht fest. Auf den VfB Homberg wartet eine Mammutsaison.

Der VfB Homberg startet am Samstag, 5. September, mit einem Heimspiel in die neue Saison. Um 14 Uhr wird der SV Lippstadt 08 im PCC-Stadion auflaufen. Eine Woche später steht das erste Auswärtsspiel bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf auf dem Programm.

Den Regionalligisten steht eine Mammutsaison ins Haus. Aufgrund des coronabedingten Abbruches gab es keine Absteiger, sodass 21 Klubs an den Start gehen werden. Wattenscheid 09 hatte während der vergangenen Spielzeit das Handtuch geworfen. Der TuS Haltern zog sich nach Saisonschluss aus der vierten Liga zurück. Die Saison soll am 4. Juni 2021 mit dem 42. Spieltag enden. Der VfB Homberg trifft dann im eigenen Stadion auf Aufsteiger Rot-Weiß Ahlen.

VfB hat zweimal spielfrei

Da 21 Teams am Start sind, hat jede Mannschaft zweimal spielfrei. Beim VfB Homberg ist das 5. Dezember und am 22. Mai der Fall. Wie in der letzten Saison ist 14 Uhr die generelle Anstoßzeit bei den Samstagsspielen.

Die VfB-Termine, Hinrunde: VfB Homberg – SV Lippstadt 08 (Sa., 5. September), Fortuna Düsseldorf II – VfB (Sa., 12. September), VfB – Fortuna Köln (Mi., 16. September, 19.30 Uhr), Preußen Münster – VfB (Sa., 19. September), VfB – Borussia Mönchengladbach II (Mi., 23. September, 19.30 Uhr), Rot-Weiß Oberhausen – VfB (Samstag, 26. September), VfB – FC Schalke 04 II (Sa., 3. Oktober), SV Rödinghausen – VfB (Sa., 10. Oktober), VfB – SV Bergisch Gladbach (Sa., 17. Oktober), SV Straelen – VfB (Mi., 21. Oktober, 19.30 Uhr), FC Wegberg-Beeck – VfB (Sa., 24. Oktober), VfB – Wuppertaler SV (Sa., 31. Oktober), Alemannia Aachen – VfB (Mi., 4. November, 19.30 Uhr), VfB Homberg – 1. FC Köln II (Sa., 7. November), Sportfreunde Lotte – VfB (Sa., 14. November), VfB – Rot-Weiß Essen (Sa., 21. November), SC Wiedenbrück – VfB (Mi., 25. November, 19.30 Uhr), VfB – Bonner SC (Sa., 28. November), VfB – Borussia Dortmund II(Sa. 12. Dezember), Rot-Weiß Ahlen – VfB (Sa., 19. Dezember).

Rückrunde: SV Lippstadt 08 – VfB (Sa., 16. Januar), VfB – Fortuna Düsseldorf II (Sa., 23. Januar), Fortuna Köln – VfB (Sa., 30. Januar), VfB – Preußen Münster (Sa., 6. Februar), Borussia Mönchengladbach II – VfB (Sa., 13. Februar), VfB – Rot-Weiß Oberhausen (Sa., 20. Februar), FC Schalke 04 II – VfB (Sa., 27. Februar), VfB – SV Rödinghausen (Sa., 6. März), SV Bergisch Gladbach – VfB (Sa., 13. März), VfB – SV Straelen (Sa., 20. März), VfB – FC Wegberg-Beeck (Sa., 27. März), Wuppertaler SV – VfB (Sa., 3. April), VfB – Alemannia Aachen (Mi., 7. April, 19.30 Uhr), 1. FC Köln II – VfB (Sa., 10. April), VfB – Sportfreunde Lotte (Sa., 17. April), Rot-Weiß Essen – VfB (Sa., 24. April), VfB – SC Wiedenbrück (Sa., 8. Mai), Bonner SC – VfB (Sa., 15. Mai), Borussia Dortmund II – VfB (Sa., 29. Mai), VfB – Rot-Weiß Ahlen (Sa., 5. Juni).