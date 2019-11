VfB Homberg spielt erst am Sonntag gegen Fortuna Köln

Duisburg. Aufgrund der Sportgala im Theater am Marientor stimmten die Südstädter der Verlegung der Partie zu. Dem VfB winkt der Nichtabstiegsplatz.

Ihr letztes Hinrundenspiel in der Regionalliga hatten Stefan Janßen und seine Kicker vom VfB Homberg vorsorglich schon einmal auf den morgigen Sonntag verlegt. Warum das notwendig war, erklärte der Trainer des Aufsteigers im Vorfeld so: „Ob wir gewählt werden oder nicht – nominiert zu sein, ist schon Ehre genug, und wir wollen den Abend so oder so in vollen Zügen genießen.“ Die zu diesem Zeitpunkt noch ungewisse Ehrung als Trainer sowie als Mannschaft des Jahres bei der Duisburger Sportschau sollte „ein einmaliger Moment“ für Coach und Team werden – und sie wurde es am Freitagabend im Theater am Marientor auch. Am Sonntag um 14 Uhr wird der VfB nun ausgeruht und hellwach den letztjährigen Drittligisten Fortuna Köln im PCC-Stadion empfangen.