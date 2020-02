VfB Homberg kassiert in Wuppertal die nächste Niederlage

Die Restrückrunde in der Regionalliga läuft für die Kicker des VfB Homberg weiterhin dürftig. Nach der Auftaktniederlage gegen Lotte verlor die Truppe von Stefan Janßen am 23. Spieltag auch das wichtige Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf gegen den Wuppertaler SV. Im Stadion am Zoo setzte es am Samstag vor 1552 Zuschauern eine ganz bittere 1:3 (1:1)-Pleite gegen den direkten Konkurrenten.

Coach Janßen änderte die Startelf nach dem 0:3 gegen Lotte gleich auf fünf Positionen. Für die gelb- und gelb-rot-gesperrten Mike Koenders und Metin Kücükarslan rückten Durim Berisha in die Innenverteidigung und Winterneuzugang Louis Ferlings bei seinem ersten Einsatz auf die Sechserposition. Zudem begannen Danny Rankl im Sturm für Cagatay Kader, Patrick Dertwinkel für den am Knie angeschlagenen Ferdi Acar sowie Marvin Lorch für den nur auf der Bank platz nehmenden Kapitän Dennis Wibbe.

Und Lorch hatte nach zwei Minuten auch gleich die erste Chance auf dem Fuß, verzog aber in guter Schussposition im 16er. Drei Minuten später konnte sich dann VfB-Keeper Philipp Gutkowski zum ersten Mal auszeichnen, als er beim Schuss von Lukas Knechtel ins kurze Eck abtauchte. In der zehnten Minuten zielte Lorch dann genauer, nahm aus 18 Metern Maß und versenkte die Kugel zur für den VfB so wichtigen Gästeführung im Eck.

Der WSV versuchte freilich etwas am Rückstand zu ändern. Doch erst fand Gianluca Marzullo aus kurzer Distanz seinen Meister in Gutkowski, der noch blitzschnell den Arm hochriss (20.), dann grätschte Robin Urban im letzten Moment in den Querpass von Studtrucker auf den einschussbereiten Knechtel (27.). Fast im Gegenzug wehrte WSV-Keeper Niklas Lübcke einen Schlenzer einen Schlenzer von Justin Walker gerade noch über den Kasten, nach der anschließenden Ecke verpasste Dertwinkel den Kasten mit einem Flachschuss aus 16 Metern nur knapp.

Der VfB verlegte sich nun zunehmend aufs Kontern, der WSV tastete sich immer näher an den 16er heran und kam zu Abschlüssen. Beyhan Ametov scheiterte aus kurzer Distanz noch am erneut starken Gutkowski (40.), doch eine Minute später war der Ball im Netz. Studtrucker setzte sich gegen drei Homberger durch und legte die Kugel zum Ausgleich ins lange Eck.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 53. Minute, ehe es zu einer Strafraumszene kam – doch die nutzte der WSV dann gleich effektiv. Erneut Winterneuzugang Studtrucker setzte sich entscheidend gegen Drurim Berisha durch und bediente den ans linke Strafraumeck mitgelaufenen Knechtel, der Justin Walker aussteigen ließ und Keeper Gutkowski einen Tunnel zum 2:1 verpasste. Nun rannte der VfB der Musik im Spiel und den wichtigen Punkten im Abstiegskampf hinterher.

Der WSV überließ den Gästen etwas mehr den Ball, mit welchem die Homberger aber wenig nach vorne brachten. Nach einem Freistoß von Dertwinkel hätte es dann aber fast geklingelt, doch Robin Urban traf aus kurzer Distanz nur das Außennetz (74.). Auf der anderen Seite hatte der VfB im Gegenzug Glück, dass Gutkowski erst bei einem immer länger werdenden Freistoß und bei der anschließenden Ecke auch gegen den 18-Meter-Schuss vom Ametov mit starken Reflexen zur Stelle war.

Nach einem zu kurz geratenen Abschlag, der postwendend wieder zurückkam, war der VfB-Schlussmann dann aber machtlos. Der gerade eingewechselte Karoj Sindi legte quer auf Knechtel, der aus zwei Metern keine Mühe zum 3:1 hatte (84.). Die bittere Pleite im wichtigen Sechs-Punkte-Spiel gegen den Abstieg war für den VfB besiegelt.

„In der ersten Halbzeit war es ein Riesen-Riegionalliga-Spiel von beiden Seiten“, resümierte Stefan Janßen, „nach der Pause fangen wir uns dann ein dummes Ding nach einem Konter und zahlen wieder Lehrgeld.“



WSV: Lübcke – Saric, Uphoff, Geisler, Cokkosan – Ametov (90./+1 Osenberg), Grebe (87. Refai), Müller, Knechtel – Stdudtrucker (56. Ceylan), Marzullo (83. Sindi).

VfB: Gutkowski – Kacinoglu (80. Kader), Urban, Berisha, Wolf (64. Nowitzki) – Ferlings (64. Hirschberger), Dertwinkel, Kogel (80. Wibbe) – Lorch, Rankl, Walker.

Tore: 0:1 Lorch (10.), 1:1 Studtrucker (41.), 2:1 Knechtel (53.), 3:1 Knechtel (84.).

Gelbe Karten: Uphoff, Ceylan – Kogel, Nowitzki.

Schiedsrichter: Christopher Schütter (Werl).

Zuschauer: 1552.

So geht’s weiter: Freitag, 7. Februar, 20 Uhr: VfB – Alemannia Aachen (PCC-Stadion).



----------------------