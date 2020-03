VfB Homberg II unterliegt Biefang knapp

Marcel Reimann konnte seinen Mannschaftskameraden keinen Vorwurf machen. „Die Jungs haben eine tolle kämpferische Leistung gezeigt. Leider hat uns am Ende das Quäntchen Glück gefehlt“, meinte der verletzte Routinier des Handball-Landesligisten VfB Homberg II nach der 26:27 (13:13)-Heimniederlage gegen den TV Biefang.

Im ersten Spiel nach dem Ausscheiden von Trainer Oliver Kratky übernahm Reimann das Coaching. Die Entscheidung, wer als Interimstrainer fungieren soll, steht noch aus.

13 Tore von Nick Brockmann

Das Duell der Tabellennachbarn verlief ausgeglichen. Mitte der zweiten Hälfte konnten sich die vom früheren OSC-Spieler Christian Hoffmeister trainierten Biefanger auf 21:18 (46.) absetzen. Angeführt vom 13-fachen Torschützen Nick Brockmann glich der VfB zum 23:23 (51.) aus und stand am Ende doch mit leeren Händen da. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, so Reimann. Trotz der Niederlage ist der VfB Homberg weiterhin Achter. Am nächsten Wochenende haben die Homberger spielfrei, weiter geht es am 15. März (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten TV Vorst II.

VfB-Tore: Brockmann (13/3), Kaiser, Wiesehahn (je 3), Hochkeppel (2), Kremer, Nestler, Süßer, Wibbeke (je 1), Srsa (1/1).