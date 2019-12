Duisburg. Der VfB Homberg ist am Freitag als krasser Außenseiter bei Rot-Weiß Essen am Ball. Trainer Janßen freut sich trotzdem auf ein heißes Duell.

VfB Homberg fährt ohne Angst zu Rot-Weiß Essen

Angst haben die Regionalliga-Kicker des VfB Homberg keine vor diesem Freitag, den 13. – wenngleich der Gegner und dessen Fan-Schar die Gelb-Schwarzen am Freitag um 19.30 Uhr das Fürchten lehren könnte, wenn er zum Flutlichtduell ins Stadion Essen lädt. Für den Aufsteiger ist das letzte Spiel des Jahres beim klaren Favoriten Rot-Weiß Essen vor zu erwartender fünfstelliger Kulisse „das absolute Highlight zum Abschluss“, sagt Torwart Philipp Gutkowski.

Und seinen Coach wird es nicht lange auf der Bank halten. „Das sind die Tage, an denen du dir als Trainer selbst wieder die Fußballschuhe anziehen willst“, steckt auch Stefan Janßen voller Vorfreude auf den Jahresabschluss, „aber zum Glück hab ich Jungs, die es besser können als ich.“

Wie gut sie es können, wird sich zeigen müssen. Dass dem einen oder anderen beim Einlauf ins Stadion womöglich doch die Knie weich werden könnten, kann Janßen nicht ausschließen. „Wir werden wahrscheinlich immer kleiner werden“, schmunzelt der Coach, „aber die Kleinsten haben den größten Mut.“

RWE hat Platz eins im Blick

Den werden seine Kicker gegen den Tabellendritten auch brauchen. RWE hat die Chance, mit dem achten Sieg im neunten Spiel zur Winterpause mit Spitzenreiter SV Rödinghausen gleichzuziehen. Und im letzten Heimspiel des Jahres wollen sich die „Roten“ nicht von einem auf dem drittletzten Platz rangierenden Aufsteiger die Butter vom Brot nehmen lassen. „Wir erwarten viel Wucht und Dynamik vom Gegner“, stellt Janßen seine Jungs auf ein Essener Powerplay von der ersten Minute an ein – die fußballerische Klasse nicht zu vergessen.

„Aber wir wissen, was auf uns zukommt – und darauf sind wir vorbereitet“, ballt Janßen die Faust. „Jeder, der etwas anfängt, hat auch eine Chance. Und wir werden auf unsere Chance nicht schon vorher verzichten. Dann können wir auch jetzt schon Weihnachten feiern.“ Denn zum Fest möchten der Trainer und sein Team selbst eine Tabelle unter dem Baum liegen haben, die sie zumindest auf dem womöglich zum Klassenerhalt reichenden Platz 15 abbildet – und das ist nur mit einem Sieg in Essen möglich.

„Man kann nicht oft genug betonen, wie unterschiedlich die Verhältnisse sind. Da prallen zwei Welten aufeinander“, sagt Philipp Gutkowski. „Aber wir freuen uns riesig darauf – ganz gleich, wie schlecht das letzte Spiel gegen Bergisch Gladbach für uns gelaufen ist. Wir haben ins Essen nichts zu verlieren.“ Das bittere 0:2 gegen den Vorletzten vor einer Woche sei aus den Köpfen raus, versichert Janßen. „Wir hatten gar keine Zeit mehr, darüber nachzudenken“, lag der Fokus seit Wochenbeginn auf dem Highlight in Essen.

Alle Mann an Bord beim VfB

Denn da will sich der VfB die drei gegen Bergisch Gladbach verlorenen Punkte nun wiederholen. Das hatte Janßen auch gleich nach dem Spiel schon in der Pressekonferenz gesagt. „Das klang vielleicht humorvoll“, so der Coach, „aber das war und ist mein voller Ernst.“ Womöglich bringt dieser Freitag, der 13. ja sogar etwas Glück mit sich, das die Gelb-Schwarzen wohl ebenfalls brauchen werden. Und die Motivation könnte nicht größer sein.

„Wer bei einem Meisterschaftsspiel unter Flutlicht an der Hafenstraße zum Abschluss des Jahres nicht gewinnen will, der soll im Bett bleiben“, sagt Janßen, der alle Mann an Bord hat. Der Trainer weiß: „An so einem Tag meldet sich keiner krank.“