Die A-Junioren des MSV Duisburg treten in der Fußball-Bundesliga weiterhin auf der Stelle. Gegen Fortuna Düsseldorf kassierte die U 19 beim 0:2 (0:1) die vierte Niederlage in Serie und steht weiter auf einem Abstiegsplatz.

Weil die Elf von Trainer Engin Vural schon seit 13 Wochen nicht mehr dreifach gepunktet hat, steht eine ganz harte Rückrunde ins Haus. Gegen die Landeshauptstädter war es wie so oft in dieser Saison. Die Meidericher waren nicht mal das schlechtere Team, besitzen aktuell in der Offensive aber überhaupt keine Durchschlagskraft. Fünf eigene Tore in den vergangenen sieben Partien sind kaum ligatauglich. Coach Vural war enttäuscht: „Wir hatten drei oder vier Situationen, wo sich hätte was entwickeln können, aber wir spielen das einfach nicht gut zu Ende. Gefühlt war das ein 0:0-Spiel, was die Fortuna am Ende durch eine brutale Effektivität gewinnt. Das ist aktuell der Unterschied.“

C-Junioren besiegen Schalke

Die C-Junioren des MSV Duisburg schweben dagegen in der Regionalliga weiter auf Wolke sieben. Beim FC Schalke 04 setzte sich die U 15 mit 2:0 (0:0) durch und hat sogar Chancen auf die Herbstmeisterschaft. Sollte der MSV auch am Donnerstagabend (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund gewinnen, könnte das Team Vincent Wagner als Tabellenführer überwintern. Der Trainer war am Samstag stolz: „So eine gute Platzierung hat es beim MSV noch nie gegeben. Ich würde mich freuen, wenn am Donnerstag möglichst viele Zuschauer da sind. Das hat sich das Team verdient.“

Die Tore waren äußerst sehenswert. Erst traf Stefan Bloch (37.) mit einem Flugkopfball, dann knallte Talha Evler (48.) einen Ball oben rechts in den Torwinkel. Wagner sah einen verdienten Sieger: „Bis zur Pause hatten beide Teams zwei gute Szenen. Wir wussten, dass wir die Intensität im zweiten Abschnitt bis zum Ende halten können. Das war letztlich ausschlaggebend.“

Löwen auf dem Weg nach oben

Ebenfalls auf dem Weg nach oben ist Hamborn 07. In der C-Junioren-Niederrheinliga gewannen die Löwen beim 1. FC Bocholt hochverdient mit 7:2 (0:1) und haben weiter Kontakt zur Tabellenspitze. Schon in der ersten Halbzeit war 07 das bessere Team, machte es allerdings nach dem Seitenwechsel deutlich. Drei Tore gingen auf das Konto von Emre Akgün. Dazu trugen sich noch Farhan Ghazawi, Berdan Cebeci, Albin Alimusaj und Florian Shelishta in die Torschützenliste ein.