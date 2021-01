Turnier, Play-offs? Was im Volleyball diskutiert wird

Der 3:0-Sieg gegen den Würselner SV am 10. Oktober 2020 war das bis dato letzte Oberliga-Spiel in dieser Saison für die SG Duisburg (blaue Trikots).

Duisburg Markus Moormann, Trainer des Volleyball-Oberligisten SG Duisburg, erklärt, wie sich sein Team fithält und welche Optionen er sieht.

Wie geht es für Duisburgs Sportler weiter? Das fragen sich natürlich auch die Volleyballer. „Erst einmal schauen wir auf die politischen Entscheidungen am Mittwoch, aber ich denke, dass wir alle wissen, wie das ausgeht“, sagt Markus Moormann, der Trainer des Herren-Oberligisten SG Duisburg. Der Coach geht also davon aus, dass der Lockdown verlängert wird – und dass damit auch der Hallensport weiterhin verboten bleibt. Da drängt sich die Frage auf, wie die Saison zu Ende gebracht werden soll.

Für den 12. Januar hat der Westdeutsche Volleyball-Verband seine nächste Präsidiumssitzung angekündigt. „Für uns alle ist noch völlig unklar, wie es weitergeht. Es gab allerdings eine Abfrage unter den Vereinen, was aus Sicht der Clubs denkbar wäre“, so Moormann. Heraus kamen unterschiedliche Vorschläge. So werden beispielsweise Turnierformate oder Play-offs (diese unter Umständen auch mit einer Art Vorturnier) diskutiert. Auch die Verlängerung der Saison bis in den Mai oder Juni wurde angesprochen. Im Regelfall endet eine Volleyball-Saison im April. „Die meisten Vereine haben sich für die Verlängerung ausgesprochen, auch wenn dann irgendwann die Beachvolleyball-Saison beginnen würde“, so Moormann. Der SG-Trainer denkt, dass unter Umständen „von März bis Juni eine Halbserie beendet werden kann, an die sich vielleicht eine Art Play-offs anschließen könnte“.

Videotraining zweimal in der Woche

Was auch immer dabei herauskommt, die SG-Volleyballer versuchen, sich fitzuhalten – so gut es geht. „Zweimal in der Woche gibt es ein Videotraining an den üblichen Trainingsabenden“, berichtet Moormann. „Da geht es um Fitness, Kraft und Ausdauer. Allerdings“, ergänzt der Coach mit einem Lachen, „stoßen manche dann auch an die Grenzen ihrer Mietwohnungen. Da müssen Hüpfübungen schon mal ausfallen.“ Für das Wochenende gibt es dann jeweils einen Trainingsplan, der auch Jogging einschließt. Das Videotrainingsangebot umfasst alle Teams des Rumelner TV – die Herren-Spielgemeinschaft umfasst bekanntermaßen den RTV und die Freien Schwimmer Duisburg. „Daran beteiligen sich in wechselnder Zusammenstellung rund 35 bis 40 Spielerinnen und Spieler“, so Moormann.

Das Videotraining „kann die Arbeit mit dem Ball freilich nicht ersetzen“, betont der SG-Trainer. Dennoch sagt er: „Wenn Sport wieder möglich ist, können wir uns zeitlich nicht den Luxus einer langen Vorbereitungszeit erlauben. Wir müssen dann schnell starten“, sagt Moormann. „Eine Woche sollten wir sicher trainieren, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, aber dann müssen wir beginnen.“ Wann auch immer das sein wird.