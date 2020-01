Duisburg. Der Hochfelder Bezirksliga-Aufsteiger ist mit einer derben Pleite in die Winterpause gegangen. Ex-Profi Pusch kündigt Änderungen im Kader an.

Trainer Pusch sieht Grund zum Handeln beim Duisburger FV 08

Dirk Pusch kennt das Geschäft. Der 57-Jährige, der sein erstes halbes Jahr auf der Bank des Duisburger FV 08 vollendet hat, weiß aus seiner jahrelangen Erfahrung als Spieler und Trainer, dass Konstanz im Fußball eine tragende Rolle spielt. „In Normalform“, sagt der Übungsleiter, „können wir in der Bezirksliga jede Mannschaft schlagen.“ Dass seine Hochfelder Kicker die Hinserie auf Rang elf abschließen, ärgert Pusch: „Wir haben einige Spiele sehr unnötig verloren. Meistens waren wir überlegen und haben fahrlässig Torchancen vergeben.“

Sieben Siegen stehen ebenso viele Niederlagen gegenüber. „Wenn wir nicht an unser Limit gehen, gewinnen wir die Spiele auch nicht. Bei uns ist es sehr oft Einstellungssache.“ Das 0:4 gegen Mitaufsteiger Arminia Klosterhardt II, das gleichzeitig die höchste Pleite der bisherigen Saison darstellt, führt dazu, dass der 08-Coach kurz vor Weihnachten erstmals von Abstiegskampf sprach. „Durch die hohe Niederlage sind wir leider mit einem schlechten Gefühl in die Winterpause gegangen. Dieser Auftritt der Mannschaft war nicht in Ordnung. Wir müssen jetzt erst mal nach unten gucken“, so Pusch, der sich nicht von der aktuellen Platzierung im Tabellenmittelfeld blenden lässt: „Die Mannschaften sind eng beieinander. Da kann es ganz schnell ernst werden.“

Musafi Shehu verlässt den DFV 08 wieder. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Nur vier Punkte trennen die Hochfelder vom Relegationsplatz. Das sah im Verlauf der Hinserie mal ganz anders aus. Nach vier sieglosen Spielen drehte der Aufsteiger auf und gewann vier Partien in Folge. Zwischenzeitlich grüßte das Team von der Paul-Esch-Straße sogar von Rang vier. „Wir haben bewiesen, dass wir in der Liga mithalten können. Das spielerische Potenzial ist vorhanden. Einige Spiele waren wirklich sehr gut“, erinnert sich Coach Pusch, dessen Team im Jahresendspurt jedoch die Puste ausging.

Zu wenige Spiele gewonnen

Seit Mitte Oktober konnten nur zwei von acht Partien gewonnen werden. „Das ist natürlich zu wenig. Wir werden keine ruhigen Tage haben“, erklärt der Übungsleiter und fügt an: „Wir müssen handeln. Es wird Zu- und Abgänge geben.“ Klar ist, dass Tamgac Kece (ESV Hohenbudberg), Kaan Aktas, Umut Calik (beide Hamborn 07 II), Iyobosa Igbinobaro und Ersatzkeeper Musafi Shehu den Verein verlassen werden.

Bereits vor der Saison fand beim Aufsteiger ein Umbruch statt. Nach einer Eingewöhnungsphase hat sich das Team gefunden und soll wohl nun punktuell verstärkt werden, wobei vor allem nach etablierten Akteuren, die dem 08-Spiel Sicherheit geben, Ausschau gehalten wird. Einen Spieler dieser Art haben die 08er mit Mergim Rustemi bereits in ihren Reihen. Der Kapitän ist im Abwehrzentrum die Stütze und ein ebenso wichtiger Baustein wie die Angriffsreihe der Hochfelder. Da zeigen sich Cagri Düven (zehn Tore) und Abdoulaye Sall (elf Tore), wie in der Aufstiegssaison, sehr treffsicher.

Bereits die ersten Spiele nach dem Jahreswechsel sind für Düven, Sall und Co. von großer Bedeutung. Zum Auftakt geht es zum punktgleichen Hamminkelner SV, ehe Kellerkind SC Bocholt anreist. „Wir haben alles selbst in der Hand“, weiß Pusch und hofft auf mehr Konstanz.