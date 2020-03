Das Telefoninterview muss mal kurz unterbrochen werden. Es gilt Vaterpflichten zu erfüllen. „Nein, hier wird jetzt nicht mehr barfuß oder auf Socken rumgelaufen“, weist Sven Wies an. Geht nicht anders, denn gerade ist ein Glas auf den Boden gefallen – und was nun besonders in der aktuellen Situation wirklich niemand gebrauchen kann, ist eine Scherbe in der Fußsohle.

Duisburgs Sportler des Jahres 2019 hat derzeit eine Menge zu tun. Nicht in dem Metier, das ihm diesen Titel eingebracht hat, versteht sich. Der Triathlon legt wie nahezu alle Sportarten eine Zwangspause mit unbekanntem Ende ein. Der 32-Jährige kümmert sich dafür gemeinsam mit seiner Ehefrau praktisch in Vollzeit um die beiden kleinen Söhne, die durch die Schließung der Kindertagesstätten daheim sind. Katharina Wies hat ihren Beruf auf Homeoffice umstellen müssen; jetzt teilen sich beide den Tag so auf, dass ein Partner immer auf den Nachwuchs aufpassen kann.

Triathlon sollte ab diesem Jahr im Mittelpunkt stehen

Sport scheint in der momentanen Lage nicht einmal sekundär. „Aber es gibt natürlich eine kleine Gruppe von Menschen, die ihren Lebensunterhalt damit finanziert“, sagt Sven Wies. Er wollte genau ab diesem Jahr dazu gehören. Der Schritt war sorgfältig geplant: der beruflichen Existenz eine Pause zu geben und dafür als Profi den Sport zu betreiben, in den der frühere Kapitän der Bundesliga-Wasserballer des Duisburger SV 98 ja vergleichsweise spät eingestiegen ist. Schwimmen, Radfahren, Laufen, kurz: Triathlon.

Im vergangenen Jahr hatte sich Wies noch als Amateur für die Königsveranstaltung seiner Disziplin qualifiziert, den Ironman auf Hawaii. Danach war der Entschluss gereift, alles auf eine Karte zu setzen und den Job als Geschäftsstellenleiter bei den Handballern der SG Ratingen zumindest vorübergehend an den Nagel zu hängen.

Radfahren geht für Sven Wies noch – im Notfall in den eigenen vier Wänden auf dem Heimtrainer. Foto: Sven Wies

Das Timing hätte kaum schlechter sein können. „Das ist aktuell natürlich alles sehr schwierig“, sagt Wies. Dies ist aus mehreren Gründen so. Zum einen braucht eine Profi-Existenz Sponsoren: „Da sind alle Gespräche derzeit auf Eis gelegt, weil die entsprechenden Firmen aufgrund des Virus Verluste machen.“ Der andere, kaum weniger wichtige Punkt: Niemand weiß, wie es sportlich weitergeht. Das gilt sowohl für die geplanten Veranstaltungen als auch für die Möglichkeit, sich fit zu halten. „Wenn man zwei Wochen lang gar nichts tut, holt man das praktisch nicht wieder auf“, so Wies. Klar ist: Triathlon-Segment Nummer eins ist derzeit passé. Schwimmen geht nirgends. Radfahren ist noch möglich, erst am Mittwoch hat er wieder drei Stunden allein im Sattel verbracht: „Und das geht dann im Zweifel auch im Haus auf dem Indoor-Trainer.“ Das Laufen könnte auch zum Problem werden – spätestens, sobald eine Ausgangssperre erfolgt. „Die wird auch kommen“, glaubt Wies.

Trainingslager auf Fuerteventura ist ausgefallen

Auch für diesen Fall hat er schon eine Idee: „Ich stehe in Kontakt mit einem Laufband-Hersteller. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage: Rechnet sich das?“ Denn da kommt die Ungewissheit ins Spiel, ob es denn überhaupt eine Saison geben wird, für die es sich lohnt, in Form zu kommen und zu bleiben. Unter normalen Umständen wäre Sven Wies derzeit im Trainingslager auf Fuerteventura. Das ist ebenso abgesagt wie die Deutsche Meisterschaft und Europameisterschaft im Duathlon am 19. April in Alsdorf. Für letztere gibt es den Startbetrag definitiv nicht zurück: „Das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, denn die Veranstalter hatten ihrerseits Ausgaben, die sie nicht zurückerstattet bekommen.“

Im Moment richtet sich die rein virtuelle Planung auf den 28. Juni aus, wenn in Frankfurt die Europameisterschaft im Triathlon steigen soll. „Die ist noch nicht abgesagt. Wenn sie stattfindet, will ich hundertprozentig fit an der Startlinie stehen“, sagt Sven Wies. Das wäre wohl auch die einzige Möglichkeit, es auch in diesem Jahr nach Hawaii zu schaffen. Die Qualifikationsrennen für den Ironman sind bis zum 2. Juni abgesagt; unter diesen Umständen ist das Stattfinden der weltberühmten Veranstaltung schwer vorherzusagen.

Absolute Priorität hat aber auch das nicht. Die gilt naturgemäß der Gesundheit der Familie und der eigenen. So lautet auch der größte Wunsch von Sven Wies: „Dass schnell ein Impfstoff gefunden wird, damit das alltägliche Leben wieder normal verlaufen kann.“