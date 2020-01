Starker Start für Nikki Johnstone beim Duisburger Angerlauf

Nikki Johnstone schüttelte den Kopf. „Nein, ein neuer Rekord wird es auf jeden Fall nicht“, winkte der Schotte vor dem Start des 44. Angerlaufs ab. Im Vorjahr hatte er selbst in 31:07 Minuten nach 25 Jahren wieder eine neue Bestmarke beim 10.000-Meter-Lauf des TuSpo Huckingen aufgestellt. Am Samstag sah sich der 36-Jährige jedoch nach einigen Erkältungspausen in den letzten Monaten, zu denen sich noch Leistenbeschwerden gesellt hatten, nicht in der Lage, seine eigene Topleistung noch einmal zu überbieten. „Das ist mein erster Wettkampf seit dem 1. November“, so Johnstone, „erst am Morgen habe ich mich dazu entschieden, überhaupt teilzunehmen.“ Es war die richtige Entscheidung. Zum souveränen Sieg in 32:02 Minuten reichte es für den Läufer des LAZ Puma Rhein-Sieg allemal.

Dennis Breuer und Karsten Kruck vom ASV Duisburg kamen Hand in Hand erst satte 2:39 Minuten nach dem Sieger als Zweitplatzierte ins Ziel an der Anger. „Aber ich lebe ja auch noch“, schmunzelte der sechs Jahre ältere Kruck, während er sich über den Bauch strich. „Für so eine Figur wie Nikkis müsste ich ja hungern“, schmunzelte der ASVler beim Anblick des drahtigen Schotten, der trotz langer Pause leichtfüßig am Anger-Ufer entlang flog. Wenngleich es zum Unterbieten seiner Bestmarke nicht reichte, strahlte der Düsseldorfer über beide Ohren. Vielleicht wird es den einen oder anderen Läufer, an dem der Schotte vorbeiflog, zu hören freuen, dass auch er – zumindest ein wenig – zu kämpfen hatte: „Ich habe mir auf den letzten hundert Metern noch einmal richtig Mühe gegeben, um eine 31er-Zeit zu erreichen“, pustete Johnstone nach dem einsamen Zieleinlauf ordentlich durch. „Aber die lange Pause hat sich schon bemerkbar gemacht. Auch mit dieser Zeit bin ich sehr glücklich.“

Nicht an den Plan gehalten

Nikki Johnstone war nicht zu stoppen. Foto: TuSpo Huckingen

Nach nicht ganz so langer Pause, aber ebenfalls mit Trainingsrückstand, kam auch die erste Dame ins Ziel. „Ich hatte Katharina gesagt, sie soll erst einmal ganz entspannt laufen und eine 45er-Zeit anpeilen“, berichtete Karsten Kruck über den Plan, den er seinem Trainingsschützling Katharina Wehr nach einwöchiger Erkältungspause mitgeben hatte. Doch die 23-Jährige, die bis Ende Dezember noch für den TV Wanheimerort startete, wollte sich nicht so recht an den Plan halten und siegte – nun im Dress des ASV Duisburg – in 39:46 Minuten. „Bei einem Wettkampf ist langsam laufen gar nicht so einfach“, grinste Wehr und hofft, dass es „nun wieder aufwärts“ geht.

Immerhin reichte es für sie trotz Rückstand zu Platz 17 in der Gesamtwertung unter den 125 Startern beim Hauptlauf. Insgesamt trauten sich bei trockenem und sonnigem Winterwetter 360 Läuferinnen und Läufer an die Starts der Wettkämpfe beim 44. Angerlauf. Diese Zahl stellte die Veranstalter „sehr zufrieden“, wie Roman Roßmann resümierte. So war es auch für den Mitorganisator erneut die gelungene Veranstaltung, für die er von einem Großteil des Teilnehmerfelds auch persönlich gelobt wurde. „Natürlich hat das Wetter auch mitgespielt, die letzten beiden Tage zuvor wäre es schlimm geworden“, war Roßmann für den Wetterumschwung gleichermaßen dankbar wie für die Unterstützung des ASV Duisburg, der mit über 40 Meldungen erneut den Mammutanteil bei den Läufen über 10.000 und 5000 Meter stellte.

Der Rekord bei den Frauen

Bei letzterem, den mit Marcel Hausburg in 16:49 Minuten auch ein ASVler gewann, gab es dann doch noch eine neue – und nicht weniger geschichtsträchtige – Bestmarke. Als Gesamtfünfte unter 157 Startern stellte Sonja Vernikow den im Jahr 2000 von Tanja Ortega Sawal aufgestellten Streckenrekord bei den Damen in 17:50 Minuten um sechs Sekunden in den Schatten. „Ich wusste gar nicht, was der Rekord war, aber es freut mich, dass ich ihn brechen konnte“, strahlte die erst 18-Jährige, deren Bestzeit über 5000 Meter gar bei 17:06 Minuten liegt, und die wie Nikki Johnstone bei ihren Wettkämpfen auch für das LAZ Puma Rhein-Sieg an den Start geht.

So konnte sich der Schotte zumindest über einen neuen Rekord einer Teamkollegin freuen. Und für den Rekordhalter selbst war es ohnehin „eine sehr gute Entscheidung, zum Angerlauf zu kommen“, so Johnstone. „Jetzt weiß ich, dass es wieder klappt. Das war ein guter Anfang für das Jahr 2020. Jetzt habe ich wieder Lust auf mehr.“