Sperre nach Stadtpokal: Auch Ay fehlt Hamborn 07 lange

Los geht’s: Nach gar nicht mal so langer Winterpause greifen die vier Duisburger Fußball-Landesligisten an diesem Sonntag wieder ins Geschehen ein – drei von ihnen auf heimischem Geläuf.

Duisburger SV 1900 – ESC Rellinghausen (So., 15 Uhr): Julien Schneider ist in einer verrückten Situation. „Ein Teil meines Kaders ist überspielt, der andere Teil ist nicht eingespielt“, erklärt der Coach des DSV 1900. Denn aufgrund zahlreicher Ausfälle während der kurzen Vorbereitungszeit auf die Restrückrunde mussten fast immer die gleichen Spieler ran. So bliebt Schneider nicht viel anderes übrig, auf die Akteure zu setzen, die den Großteil der Vorbereitung absolviert haben. „Noch ein, zwei Wochen wären optimal, da wir taktisch im Training nicht arbeiten konnten.“ Neben den länger fehlenden Ammar Cengic, Moritz Bergmann und Sven Frank fallen auch Fatih Ünal und Henning Hopf aus – Berkay Basri Ersöz und wohl auch Marcel Vogel kehren in den Kader zurück, obwohl sie in dieser Woche nur einmal trainieren konnten. „Wir müssen uns an den Testspielen gegen Sterkrade und Fichte orientieren. Da haben wir gezeigt, welches Potenzial wir haben“, sagt Schneider.

FC Remscheid – Hamborn 07 (So., 15 Uhr): Schlechte Nachrichten für die Löwen: Erkut Ay wird aller Voraussicht nach drei Monate lang zuschauen müssen. Der Innenverteidiger war Anfang Januar nach dem verlorenen Stadtpokal-Finale gegen den DSV 1900 beleidigend gegenüber dem Schiedsrichter geworden und wurde dafür jetzt mit einer langen Sperre belegt. Die Hamborner denken darüber nach, ob sie Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen. Glück nur für Trainer Michael Pomp, dass sich die Personallage ansonsten weitgehend entspannt hat: Im Kreispokalspiel beim DSV am Sonntag (3:1) konnte er einige potenzielle Leistungsträger auf der Bank lassen. „Ich habe da viele gute Bewerbungsschreiben für die Startelf in Remscheid gelesen, aber auch in dieser Trainingswoche“, so Pomp. Keines kam von Nico Klotz: Der Ex-Profi ist mit einer Adduktorenzerrung erst einmal außen vor.

SV Genc Osman – Blau-Weiß Mintard (So., 15.15 Uhr): Die Neumühler stehen als Siebter zwischen Gut und Böse, trotzdem hat sich Genc für die restlichen 15 Partien viel vorgenommen. „Die Jungs wollen zehn Spiele gewinnen“, verrät Trainer Ilyas Basol das ambitionierte Ziel. Mit einem Erfolg über Mintard kann die Mannschaft morgen den Anfang machen. Salih Altin fällt mit einem Muskelfaserriss aus, auch Justin Bock hat muskuläre Probleme. Torwart Abdullah Daghan gehört nicht mehr zum Kader. „Wir haben ihn schon länger nicht mehr gesehen. Er sagte, dass er Mittagschicht hat“, so Basol. Mit Usaama Yussuf ist Ersatz – als Backup hinter Adnan Laroshi – schon an Bord. Es ist eine ungewöhnliche Personalie. Basol: „Er spielte zuletzt in England und ist Ersatztorwart der somalischen Nationalmannschaft.“ Zuletzt kickte er für das Amateurteam Leicester United aus der so genannten Somali British Champions League.

FSV Duisburg – VfB Solingen (So., 15.30 Uhr): Das ist ein überraschend schnelles Comeback: Thomas Cvetkovic musste im Oktober nach missratenem Saisonstart als Trainer der FSV-A-Jugend gehen – nun ist er als Co-Trainer des Landesligateams zurückgekehrt und feiert dort gleich seine Premiere als verantwortlicher Mann an der Linie, weil sich Chefcoach Markus Kowalczyk einer Knie-Operation unterzogen hat. „Einige Spieler kenne ich ja schon“, sagt Cvetkovic mit Blick auf junge Leistungsträger wie Emre Sahin oder Karim El Moumen, die in der Vorsaison unter ihm in der Nieder­rheinliga kickten. Was die Aufstellung angeht, steht er in engem Kontakt zu Markus Kowalczyk. Gemeinsam haben beide fast die Qual der Wahl, weil bis auf Nermin Badnjevic (Oberschenkelblessur) alle Spieler fit sind.