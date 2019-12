Sonderlob für Rippelmeier beim Remis des VfB Homberg

TV Oppum –

VfB Homberg25:25 (10:13)

VfB: Rippelmeier (6), Wink (5/2), Adrian (4/3), Moritz, Ulrichs (je 3), Abo Shokor (2), Brunotte, Thiel.



Auf dem Weg zum Klassenerhalt sammelte der Handball-Oberligist VfB Homberg in Krefeld einen wichtigen Zähler ein. Die Gelb-Schwarzen verdienten sich gegen den Tabellennachbarn TV Oppum ein 25:25 (13:10). „Unterm Strich ist das Unentschieden auf jeden Fall leistungsgerecht“, meinte VfB-Trainer Sascha Thomas.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase lagen die Gäste beim 11:8 (23.) erstmals mit drei Toren in Führung. Angeführt von Routinier Fabian Bednarzik drehte Oppum die Partie in der zweiten Hälfte zum 16:19 (47.). „Wichtig war, dass wir in dieser Phase den Kopf oben gehalten haben“, so Thomas: „Vor ein paar Wochen hätten wir so ein Spiel noch verloren.“ Homberg glich zum 21:21 (53.) aus und war dem Sieg in der Schlussphase sogar etwas näher als die Krefelder Hausherren.

Nun gegen die DJK Unitas Haan

Ein Sonderlob verdiente sich Joshua Rippelmeier, der im ersten Spiel ohne Robin Werner in die Bresche sprang und sechs Treffer erzielte. „Bei ihm hat sich der Knoten gelöst“, freute sich Sascha Thomas über den starken Auftritt des Rückraumspielers, der im Sommer vom Landesligisten DJK Styrum 06 kam. Einen gelungenen Einstand feierte Stephan Ulrichs. Der unter der Woche nachverpflichtete Mittelmann führte im Wechsel mit Andreas Wink klug Regie und steuerte selbst drei Treffer bei.

Weiter geht es für den VfB, der den Abstiegskampf weiterhin aus der Ferne betrachtet, am kommenden Samstag (19 Uhr) gegen die DJK Unitas Haan.