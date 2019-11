SG Duisburg geht mit weißer Weste ins Spitzenspiel

Der bisherige Saisonverlauf ist spektakulär. Das ist ein großes Wort – doch die Spannung an der Spitze der Volleyball-Verbandsliga ist bemerkenswert. Und wie die SG Duisburg dafür sorgte, dass sie weiterhin mit dem Würselener SV punkt- und satzgleich vorne steht – wobei der Kontrahent aufgrund des Bälleverhältnisses knapp besser ist – verdient ebenfalls diese Bezeichnung.

Denn die Spielgemeinschaft aus Rumelner TV und Freien Schwimmern gewann mit 3:1 (25:16, 20:25, 25:21, 32:30) beim AVC 93 Köln. Gerade im vierten Satz lieferten sich beide Teams ein packendes Duell – und nach fünf abgewehrten Satzbällen der Domstädter hatten die Blau-Roten ihre weiße Weste gewahrt.

„Wilder“ vierter Satz endet 32:30

Der erste Satz ging souverän an die SG. „Doch im zweiten Satz nahmen die Kölner ein deutlich höheres Risiko bei ihren Angaben in Kauf“, erklärt SG-Trainer Markus Moormann, sodass Köln mit 25:20 gewann. Ein ausgeglichener dritter Durchgang ging mit 25:21 an Duisburg, ehe es so richtig wild wurde. Mehrfach lag der AVC vorne, beim 18:14 dann aber auch die SG, ehe sich Satzbälle auf beiden Seiten abwechselten. Mit einem schick und geschickt gelegten Ball sorgte Moritz Liebisch schließlich für die 32:30-Entscheidung. Am 8. Dezember (16 Uhr) kommt es im heimischen Krupp-Gymnasium nun zum Showdown mit Würselen.

In der Landesliga der Frauen ging es genauso spannend zur Sache. Hier haben sich die Freien Schwimmer Duisburg zu Expertinnen für lange Spiele entwickelt – zum dritten Mal in Folge dauerte die Partie mindestens zwei Stunden. In Kamp-Lintfort – bei der gastgebenden SG Baerl/Kamp-Lintfort – lieferten sich die Schwimmerinnen und Spitzenreiter Rumelner TV ein packendes Duell, das der Primus mit 3:2 (17:25, 25:20, 25:15, 26:28, 15:8) für sich entschied.

Spannung pur im Derby der Frauen

Die Schwimmerinnen begannen stark, agierten konzentriert mit „sehr schönem variablem Stellspiel und guten Angriffen“, so Außenangreiferin Julia Keller. Im zweiten Satz hatte sich Rumeln auf gelegte Bälle eingestellt, bis zum 20:20 war der Satz ausgeglichen. „Wir sind im Laufe des zweiten Satzes besser reingekommen und konnten 25:20 gewinnen“, erklärt RTV-Trainer André Engel. „Danach konnten wir die gegnerische Annahme unter Druck setzen und deutlich 25:15 gewinnen.“ Keller dagegen schüttelt über Satz drei den Kopf. „Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist, auf einmal lagen wir 4:15 hinten.“

Die Schwimmerinnen arbeiteten im vierten Durchgang hartnäckig. Durch das 28:26 war klar, dass beide Teams mindestens einen Punkt verbuchen. „Im fünften Satz sind wir leider wieder eingebrochen“, so Keller. „Wir waren im fünften Satz voll konzentriert und konnten gewinnen, aber die Freien Schwimmer haben gut dagegengehalten. Den Ausgang halte ich für verdiente“, so Engel.

Baerler Löwinnen warten weiter auf ersten Sieg

Dagegen warten die Baerler Löwinnen auch nach ihrem fünften Saisonspiel auf den ersten Sieg. Die Gastgeberinnen unterlagen dem TV Voerde mit 1:3 (17:25, 25:23, 17:25, 17:25). „Wir haben dieses Jahr wirklich eine tolle Mannschaft, die Trainingsbeteiligung ist gut und privat wird einiges zusammen gemacht“, sagt Trainer Olli Nohr. „Für uns Trainer ist diese Situation völlig neu, wir nehmen die Herausforderung aber an“, zeigt sich Nohr kämpferisch.

Am 7. Dezember spielt Baerl in Weeze. Am 8. Dezember spielt Voerde gegen gegen den RTV sowie im Anschluss die Schwimmerinnen gegen Gladbeck.